Dolný Kubín: Zamestnanci MsÚ budú úradovať v parku

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Dolný Kubín 20. augusta (TASR) – Posledné dve augustové stredy budú pracovníci odboru sociálnych vecí a rodiny z dolnokubínskej radnice úradovať v Parku Martina Kukučína. Obyvateľom poskytnú užitočné informácie a služby súvisiace prevažne so začiatkom školského roka. Podľa dolnokubínskeho primátora Jána Prílepka je cieľom iniciatívy vyjsť v ústrety obyvateľom.Pracovníci odboru sociálnych vecí budú k dispozícii od 10.00 h do 16.00 h v rámci podujatia Leto v parku.povedal Prílepok.Dolnokubínčania si tak môžu v parku vybaviť napríklad poukaz na školské potreby v hodnote 50 až 100 eur. Ten je určený pre rodičov, ktorých deti nastupujú do prvého ročníka základnej školy.vysvetlila Katarína Trubanová z odboru sociálnych vecí a rodiny na dolnokubínskej radnici.Príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku poskytuje mesto na základe žiadosti jedného z rodičov dieťaťa, ktoré dosiahlo šesť rokov a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku do školy na území mesta.priblížila Trubanová.Pri prvom a druhom narodenom dieťati je poukaz vo výške 50 eur a pri treťom a ďalšom narodenom dieťati je to 100 eur.doplnila.Tlačivo so žiadosťou nájdu záujemcovia aj na internetovej stránke mesta alebo priamo u pracovníkov odboru v Parku Martina Kukučína. Žiadosť o finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je možné podať najneskôr do konca októbra.