Dom kultúry v Dubnici nad Váhom zrekonštruujú za 1,48 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Dubnica nad Váhom 26. augusta (TASR) – Dom kultúry v Dubnici nad Váhom čaká v najbližších dvoch rokoch rozsiahla rekonštrukcia takmer za 1,5 milióna eur. Mesto sa stalo úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.Podľa vedúceho oddelenia strategického rozvoja dubnickej radnice Milana Dolinku budovu kompletne zateplia, vymenia okná i dvere, budova dostane nové osvetlenie a strešné fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu, najmä na ohrev vody. Zaradí sa tak do energetickej triedy A1.„Súčasný stav administratívnej budovy kultúrneho domu nespĺňa potrebné tepelnoizolačné vlastnosti, rovnako ani normové hygienické kritériá. Rekonštrukcia budovy bude mať nielen estetický význam spojený so zvýšením užívateľského komfortu, ale aj ekologický rozmer, pretože sa zníži environmentálna náročnosť stavby,“ priblížil Dolinka.Celková hodnota prác, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich 24 mesiacoch, presahuje 1,48 milióna eur. Nenávratný finančný príspevok z tejto sumy predstavuje takmer 1,41 milióna eur, zvyšných 74.000 eur mesto dofinancuje z vlastných zdrojov.„Dom kultúry je svojou priestorovou rozlohou naozaj zaujímavý, navyše má vynikajúcu polohu priamo v centre mesta. Ako kultúrny stánok by sme ho chceli viac zaplniť kultúrnym životom a dianím v meste, hoci aj vzájomnou interakciou mnohých klubov a organizácií, ktoré v meste pôsobia. Veríme, že by tu našli svoj komfort a adekvátne priestory na svoju činnosť,“ skonštatoval primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.Dubnický dom kultúry už má zrekonštruovanú prezentačnú miestnosť, malú bábkovú sálu aj veľkú spoločenskú sálu. Pribudol aj nový výťah, ktorý päťposchodovú budovu spraví dostupnú aj pre menej mobilných ľudí.