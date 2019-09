Dom umenia Bibiana ponúka interaktívnu výstavu Šperkopríbeh

Snímka z otvorenia interaktívnej výstavy Šperkopríbeh v medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana v Bratislave 19. septembra 2019. Foto: TASR Dano Veselský Snímka z otvorenia interaktívnej výstavy Šperkopríbeh v medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana v Bratislave 19. septembra 2019. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 19. septembra (TASR) – Zaujímavosti zo sveta šperkov približuje výstava Šperkopríbeh v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana, vytvorená v spolupráci s dizajnérkou šperkov Danielou Mládenkovou. Výstava je koncipovaná pre deti, ale aj pre starších. V každej miestnosti nájdu návštevníci niečo, s čím sa môžu zahrať deti, ale aj texty určené dospelým, priblížila autorka námetu, scenára a dramaturgie Ingrid Abrahamfyová.Pomocou interaktívnej výstavy chcú autorky priblížiť návštevníkom zaujímavosti zo sveta šperkov. Inštalácie sa zameriavajú na materiál, z ktorého sa šperky vyrábajú, etnografiu šperkov z rozličných kútov sveta, ale aj na príbehy, v ktorých šperky zohrávajú dôležitú úlohu.„Vychádzali sme z niektorých literárnych diel, ktoré sa určitým spôsobom viažu k šperkom alebo drahokamom a drahým kovom. Máme tam príbeh o Midasovi a o poklade Ali Babu. Tretím je príbeh o Troch mušketieroch, ktorý je prekreslený do podoby hádanky,“ vysvetlila Abrahamfyová.Jednotlivé miestnosti výstavy prevedú návštevníkov napríklad cez prostredia vzniku drahých kovov v prírode. V ďalšej miestnosti si budú môcť prezrieť výstavu šperkov z rôznych svetadielov, spolu s vysvetlením, komu šperk patrí a ako sa nosí. Deti sa budú môcť tiež zapojiť v miestnosti ateliéru do výroby kryštálov, mozaiky či do tvorivých dielní, ktoré povedú výtvarníci z rôznych dizajnérskych odborov.