Dom v Queense, kde Trump strávil rané detstvo, je opäť na predaj

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. septembra (TASR) - Rodinný dom v newyorskej štvrti Queens, v ktorom súčasný prezident USA Donald Trump strávil rané detstvo, je opäť na predaj.Predchádzajúci pokus predať ho v dražbe za tri milióny dolárov nevyšiel. Dražba bola ohlásená vo februári tohto roku, píše denník The New York Times (NYT).Dvojpodlažný dom v tudorovskom štýle postavil v roku 1940 Trumpov otec Fred.Vo februári tohto roku bol "Trumpov" dom na predaj v dražbe za 2,9 milióna dolárov, čo je trojnásobok trhovej ceny domov v tejto oblasti. Ponuka však bola takmer okamžite stiahnutá z dôvodu príliš vysokej pozornosti médií.Súčasný majiteľ získal dom Trumpovho raného detstva začiatkom roku 2017 za 2,14 milióna dolárov. Novodobudnutý majetok sa pokúsil "kapitalizovať", keď v ňom ponúkal ubytovanie cez webovú stránku Airbnb, a to za 725 dolárov za deň, čo je tiež výrazne vyššia cena za prenájom ako v domoch v okolí.V roku 2008 sa táto nehnuteľnosť spájaná s Trumpom predala za 782.000 dolárov, čo zodpovedá priemerným cenám v danej štvrti.Ako dodal NYT, tentoraz cena draženého domu nebola zverejnená. Cenové ponuky sa prijímajú do 10. novembra.