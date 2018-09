Domáce hnedé uhlie cenu elektriny nezdraží, zmeny platia do konca roka

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 14. septembra (TASR) - Domáce hnedé uhlie rozhodne cenu elektriny nezdraží. Tvrdia to Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). Spoločnosť vo svojom stanovisku v tejto súvislosti upozornila na to, že aktuálne zvýšenie nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia má platiť len od septembra do konca tohto roka.spresnila hovorkyňa firmy Adriana Siváková.Pre rok 2019 ÚRSO podľa nej uskutoční novú cenovú reguláciu TpS, ako aj nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia, kde budú zohľadnené nové vstupy z trhového prostredia. Rastúca trhová cena elektriny, za ktorú predávajú Slovenské elektrárne, by mala vykompenzovať zvýšené náklady na emisné kvóty.zdôraznila Siváková.ÚRSO v rámci svojich kompetencií a cenovej regulácie každoročne stanovuje a prehodnocuje tarifu za prevádzkovanie systému. Tá pozostáva z kompenzácií nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby elektriny a tepla, nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia a na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou. Od 1. septembra tohto roka sa zvýšila zložka TpS pokrývajúca náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia z pôvodných 4,3559 eura za megawatthodinu (MWh) na súčasných 5,1428 eura za MWh. Ostatné zložky TpS sú vo výške 21,8452 eura za Mwh.priblížila Siváková. Ide tak podľa nej o prvý nárast za ostatných päť rokov.dodala hovorkyňa.ÚRSO vo svojom stanovisku tento týždeň potvrdil, že zvýšenie jednej zo zložiek TpS schválil z dôvodu nárastu cien emisných povoleniek na svetových trhoch, ktoré oproti minulému roku vzrástli viac ako štvornásobne.vysvetlil hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.Opozičný poslanec Karol Galek (SaS) tento týždeň informoval, že podáva podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby prešetrila zvýšenie cien elektriny. Chce tak podľa vlastných slov zabrániť tomu, aby sa ľudia museli skladať ďalších 18 miliónov eur na elektrinu. Podľa neho sa touto sumou rozhodol ÚRSO zvýšiť dotácie na výrobu elektriny z domáceho uhlia.