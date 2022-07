Domáce spotrebiče s prispôsobiteľným dizajnom

Stredobod vašej kuchyne

Malá zvonka, veľká zvnútra

Štýlové vysávanie

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ak práve zariaďujete vašu domácnosť a musíte pristupovať na najrôznejšie kompromisy týkajúce sa výberu farby, povrchov či veľkosti, máme pre vás riešenie. S radom Samsung Bespoke totiž máte na výber množstvo kombinácií.Nový rad Bespoke predstavuje to najlepšie od spoločnosti Samsung. Spája prispôsobiteľný dizajn s jedinečnými technológiami a inšpiruje tak k úplne novému spôsobu života. S chladničkou Bespoke ako so stredobodom svojej kuchyne budete môcť upraviť výzdobu domácnosti tak, aby dopĺňala váš osobný štýl. Bespoke však presahuje kuchynský priestor vďaka vysávaču Bespoke Jet. Ten prináša silný čistiaci výkon a eleganciu. Chladnička Samsung Bespoke sa stane stredobodom vašej kuchyne a štýlovým doplnkom, ktorý zaujme každého. Poteší vás široká ponuka zaujímavých a navzájom kombinovateľných farieb a nesklame ani výber rôznych druhov materiálov. Podľa vlastných predstáv si tak môžete navrhnúť dizajn, konkrétnu farbu a povrch dverí. Návrh farebnej kombinácie si budete môcť už o pár týždňov jednoducho urobiť v konfigurátore na webovej stránke samsung.sk. Ak v budúcnosti plánujete prerábať vašu kuchyňu a chcete, aby s ňou ladila aj chladnička, nemusíte sa pozerať po novej. Stačí vymeniť pôvodný panel napríklad v bielej farbe za modrý. Pri dvojdverových, resp. kombinovaných chladničkách s mrazničkou môžete farby kombinovať. Jedny dvierka môžu byť pokojne ružové a druhé bledomodré. Výmenu zvládnete aj vo vlastnej réžii, prípadne si môžete na pomoc zavolať odborníka zo servisu Samsung. Navyše vďaka modulárnemu dizajnu môže rásť spolu s rodinou. Ak sa vaša rodina rozrastie o ďalšieho člena, môžete si dokúpiť ďalší modul a zväčšiť si tak celkovú kapacitu, či už chladničky alebo mrazničky, presne podľa vašich potrieb. Vedľa seba tak môžete mať aj dve alebo tri chladničky alebo mrazničky. Napríklad jednu kombinovanú a druhú samostatnú, presne podľa vašich potrieb. Niektoré domácnosti totiž preferujú viac miesta v chladničke, iné ocenia väčšiu mraziacu časť.Chladničku Bespoke si však viete prispôsobiť aj zvnútra a navyše pracuje inteligentne a adaptabilne s úložným priestorom. Vďaka účinnej izolácii technológie SpaceMax sú jej steny oveľa tenšie. Poskytuje multifunkčný stojan Rack&Shelf so širším a plochejším dizajnom pre väčšie fľaše alebo dvojstupňovú skladaciu policu, ktorá sa môže zasunúť dovnútra alebo zložiť na polovicu či box dvoch zón s nastaviteľnými teplotami. Taktiež ponúka funkciu Humidity Fresh + a Optimal Fresh + pre zachovanie dokonalej chuti ovocia a zeleniny. Bonusom je invertorový kompresor s 20-ročnou zárukou a chladenie Twin Cooling Plus.Pri chladničke to však nekončí. Súčasťou radu dizajnových a prispôsobiteľných spotrebičov je aj tyčový vysávač Samsung Bespoke Jet Pet . Ide o jediný tyčový vysávač na trhu s automatickou vysýpacou stanicou 3 v 1. Tá slúži aj ako stojan a nabíjačka. Ako už napovedá názov, je vhodný aj pre majiteľov domácich miláčikov a alergikov. Viacstupňová filtrácia totiž zachytí až 99,999 % jemného prachu a znižuje výskyt alergénov vo vyfukovanom vzduchu. Novinkou je aj HexaJet Motor, ktorý má sací výkon až 210 W. Napája ho batéria s výdržou až 60 minút. Prehľadný digitálny LCD displej informuje o nabíjaní, zostatku energie či nutnosti čistenia. Okrem všetkých týchto funkcií je súčasťou aj bohaté príslušenstvo.Informačný servis