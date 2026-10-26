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Domáci dodávatelia, ktorých na bločku nevidno: Kaufland u nich nakúpil za 824 miliónov eur
Tagy: PR
Každý deň si do košíka vložíte čerstvý chlieb, zeleninu či obľúbenú slovenskú salámu. Bloček vám ukáže, koľko ste zaplatili, no už nie sieť domácich partnerov, ktorú svojím ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Každý deň si do košíka vložíte čerstvý chlieb, zeleninu či obľúbenú slovenskú salámu.
Bloček vám ukáže, koľko ste zaplatili, no už nie sieť domácich partnerov, ktorú svojím nákupom podporujete. V obchodnom roku 2025 Kaufland aktívne spolupracoval so 702 dodávateľmi so sídlom na Slovensku. Sú medzi nimi výrobcovia potravín aj firmy, ktoré reťazcu poskytujú svoje služby alebo tovar na zabezpečenie chodu spoločnosti. Najväčšia časť peňazí z každého nákupu smeruje práve k domácim dodávateľom.
Za výrobkom v košíku je dlhšia cesta, než ukazuje pokladničný bloček. Keď si vyberiete slovenský jogurt či mäso od domáceho producenta, vytvárate odbyt pre jeho výrobky aj pre ľudí, ktorí sa podieľajú na ich výrobe. Peniaze potom pokračujú dodávateľským reťazcom k firmám a ich zamestnancom naprieč Slovenskom.
Práve tento širší dosah podnikania zachytáva aktuálna sociálno-ekonomická štúdia¹ za obchodný rok 2025, ktorý sa skončil 28. februára 2026. Obchodný reťazec ju pripravil v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, ktorá vypočítala sociálno-ekonomický vplyv na základe údajov od spoločnosti Kaufland. Podľa jej výsledkov dosiahli výdavky na nákup tovarov a služieb od dodávateľov so sídlom na Slovensku 824,12 milióna eur. Tvorili tak 58,03 percenta celkových výdavkov na dodávateľov. Medziročne išlo o nárast o 48,48 milióna eur, teda o viac než šesť percent.
Štúdia zároveň vyčíslila, ako sa pôsobenie Kauflandu v dodávateľskom reťazci premieta do slovenskej ekonomiky. Priamy vplyv predstavoval 355,84 milióna eur, nepriamy dosiahol 187,49 milióna eur a na indukovaný vplyv, súvisiaci s ďalšou spotrebou domácností, pripadlo 251,96 milióna eur. Celkový príspevok spoločnosti Kaufland k tvorbe HDP Slovenskej republiky v obchodnom roku 2025 tak dosiahol úroveň 795, 29 milióna eur.
Práve nepriamy vplyv ukazuje, čo sa deje ďalej so samotnou objednávkou, ktorá končí na pultoch Kauflandu. Domáci producent potrebuje na výrobu suroviny, obaly, dopravu, energie, technológie či služby, ktoré nakupuje od iných spoločností. Tie spolupracujú so svojimi obchodnými partnermi a zamestnávajú vlastných ľudí, čím sa jedna zákazka postupne premieňa na ďalší dopyt po tovaroch a službách. Dodávateľský reťazec sa tak rozširuje aj medzi regiónmi a prepája firmy v rôznych častiach Slovenska.
"Za každým produktom, ktorý sa dostane do našich regálov, stojí široká sieť dodávateľov a ľudia, ktorí ho vyrábajú. Keď majú istotu pravidelných objednávok, ľahšie sa im plánuje výroba, investície aj ďalší rast. A ak sa výrobcovi darí, cítia to nielen jeho zamestnanci, ale aj región, v ktorom pôsobí," zdôrazňuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Dlhodobé partnerstvá s lokálnymi výrobcami sa premietajú aj do samotnej ponuky v predajniach, kde majú domáce produkty výrazné zastúpenie. Tohtoročný prieskum² zaznamenal v regáloch Kauflandu v priemere 5 618 vystavení slovenských výrobkov, čo je najviac spomedzi sledovaných maloobchodných reťazcov. V niektorých kategóriách dosahujú vystavenia slovenských výrobkov takmer sedem z desiatich vystavení. Pri balenom chlebe a neochutených minerálnych či stolových vodách dosiahol ich podiel 69 percent.
Svoj priestor v obchodnom reťazci dostáva aj viac ako 150 malých regionálnych výrobcov. Projekt Z našich regiónov im umožňuje dodávať svoje produkty priamo do predajní v blízkom okolí, keďže nemajú výrobné kapacity, aby zásobovali celú sieť predajní. Domácich výrobcov Kaufland zapája aj do výroby privátnych značiek. Spolupracuje pri tom s viac ako 40 slovenskými dodávateľmi a práve produktový rad K-Z lásky k tradícii zahŕňa vyše 170 výrobkov od domácich partnerov.
Domáci dodávatelia, s ktorými reťazec aktívne spolupracoval v obchodnom roku 2025, sú zastúpení vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Najviac ich má sídlo v Bratislavskom kraji – 234. Vyšší počet súvisí aj s koncentráciou firemných centrál a dodávateľov služieb v hlavnom meste. Silné zastúpenie majú aj ďalšie regióny ako Nitriansky s 89 dodávateľmi, či Trnavský, kde ich je 77.
Pokladničný bloček ukáže, čo ste si odniesli domov a koľko ste zaplatili. Nevidieť na ňom však dodávateľov, ich zamestnancov ani to, ako sa nákup premieta do domácej výroby, služieb a života regiónov. Príbeh nákupu sa preto nekončí pri pokladnici, ale pokračuje vo firmách naprieč Slovenskom.
Príbehy slovenských dodávateľov z jednotlivých regiónov nájdete na stránke: Z lásky k Slovensku | Kaufland
Zdroj a metodika:
¹ Údaje o výdavkoch na dodávateľov vychádzajú zo Sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2025 (1. 3. 2025 – 28. 2. 2026), ktorú pripravil Kaufland v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko. Tá na základe údajov od Kauflandu vypočítala jeho sociálno-ekonomický vplyv. Údaje o počte a regionálnom rozložení aktívnych slovenských dodávateľov vychádzajú z interných podkladov spoločnosti Kaufland.
² Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK–YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v marci 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Domáci dodávatelia, ktorých na bločku nevidno: Kaufland u nich nakúpil za 824 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Bloček vám ukáže, koľko ste zaplatili, no už nie sieť domácich partnerov, ktorú svojím nákupom podporujete. V obchodnom roku 2025 Kaufland aktívne spolupracoval so 702 dodávateľmi so sídlom na Slovensku. Sú medzi nimi výrobcovia potravín aj firmy, ktoré reťazcu poskytujú svoje služby alebo tovar na zabezpečenie chodu spoločnosti. Najväčšia časť peňazí z každého nákupu smeruje práve k domácim dodávateľom.
Za výrobkom v košíku je dlhšia cesta, než ukazuje pokladničný bloček. Keď si vyberiete slovenský jogurt či mäso od domáceho producenta, vytvárate odbyt pre jeho výrobky aj pre ľudí, ktorí sa podieľajú na ich výrobe. Peniaze potom pokračujú dodávateľským reťazcom k firmám a ich zamestnancom naprieč Slovenskom.
Práve tento širší dosah podnikania zachytáva aktuálna sociálno-ekonomická štúdia¹ za obchodný rok 2025, ktorý sa skončil 28. februára 2026. Obchodný reťazec ju pripravil v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, ktorá vypočítala sociálno-ekonomický vplyv na základe údajov od spoločnosti Kaufland. Podľa jej výsledkov dosiahli výdavky na nákup tovarov a služieb od dodávateľov so sídlom na Slovensku 824,12 milióna eur. Tvorili tak 58,03 percenta celkových výdavkov na dodávateľov. Medziročne išlo o nárast o 48,48 milióna eur, teda o viac než šesť percent.
Štúdia zároveň vyčíslila, ako sa pôsobenie Kauflandu v dodávateľskom reťazci premieta do slovenskej ekonomiky. Priamy vplyv predstavoval 355,84 milióna eur, nepriamy dosiahol 187,49 milióna eur a na indukovaný vplyv, súvisiaci s ďalšou spotrebou domácností, pripadlo 251,96 milióna eur. Celkový príspevok spoločnosti Kaufland k tvorbe HDP Slovenskej republiky v obchodnom roku 2025 tak dosiahol úroveň 795, 29 milióna eur.
Jedna objednávka spája ďalšie spoločnosti
Práve nepriamy vplyv ukazuje, čo sa deje ďalej so samotnou objednávkou, ktorá končí na pultoch Kauflandu. Domáci producent potrebuje na výrobu suroviny, obaly, dopravu, energie, technológie či služby, ktoré nakupuje od iných spoločností. Tie spolupracujú so svojimi obchodnými partnermi a zamestnávajú vlastných ľudí, čím sa jedna zákazka postupne premieňa na ďalší dopyt po tovaroch a službách. Dodávateľský reťazec sa tak rozširuje aj medzi regiónmi a prepája firmy v rôznych častiach Slovenska.
"Za každým produktom, ktorý sa dostane do našich regálov, stojí široká sieť dodávateľov a ľudia, ktorí ho vyrábajú. Keď majú istotu pravidelných objednávok, ľahšie sa im plánuje výroba, investície aj ďalší rast. A ak sa výrobcovi darí, cítia to nielen jeho zamestnanci, ale aj región, v ktorom pôsobí," zdôrazňuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Slovenské výrobky majú najväčší priestor v Kauflande
Dlhodobé partnerstvá s lokálnymi výrobcami sa premietajú aj do samotnej ponuky v predajniach, kde majú domáce produkty výrazné zastúpenie. Tohtoročný prieskum² zaznamenal v regáloch Kauflandu v priemere 5 618 vystavení slovenských výrobkov, čo je najviac spomedzi sledovaných maloobchodných reťazcov. V niektorých kategóriách dosahujú vystavenia slovenských výrobkov takmer sedem z desiatich vystavení. Pri balenom chlebe a neochutených minerálnych či stolových vodách dosiahol ich podiel 69 percent.
Svoj priestor v obchodnom reťazci dostáva aj viac ako 150 malých regionálnych výrobcov. Projekt Z našich regiónov im umožňuje dodávať svoje produkty priamo do predajní v blízkom okolí, keďže nemajú výrobné kapacity, aby zásobovali celú sieť predajní. Domácich výrobcov Kaufland zapája aj do výroby privátnych značiek. Spolupracuje pri tom s viac ako 40 slovenskými dodávateľmi a práve produktový rad K-Z lásky k tradícii zahŕňa vyše 170 výrobkov od domácich partnerov.
Z každého kraja až na váš stôl
Domáci dodávatelia, s ktorými reťazec aktívne spolupracoval v obchodnom roku 2025, sú zastúpení vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Najviac ich má sídlo v Bratislavskom kraji – 234. Vyšší počet súvisí aj s koncentráciou firemných centrál a dodávateľov služieb v hlavnom meste. Silné zastúpenie majú aj ďalšie regióny ako Nitriansky s 89 dodávateľmi, či Trnavský, kde ich je 77.
Pokladničný bloček ukáže, čo ste si odniesli domov a koľko ste zaplatili. Nevidieť na ňom však dodávateľov, ich zamestnancov ani to, ako sa nákup premieta do domácej výroby, služieb a života regiónov. Príbeh nákupu sa preto nekončí pri pokladnici, ale pokračuje vo firmách naprieč Slovenskom.
Príbehy slovenských dodávateľov z jednotlivých regiónov nájdete na stránke: Z lásky k Slovensku | Kaufland
Zdroj a metodika:
¹ Údaje o výdavkoch na dodávateľov vychádzajú zo Sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2025 (1. 3. 2025 – 28. 2. 2026), ktorú pripravil Kaufland v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko. Tá na základe údajov od Kauflandu vypočítala jeho sociálno-ekonomický vplyv. Údaje o počte a regionálnom rozložení aktívnych slovenských dodávateľov vychádzajú z interných podkladov spoločnosti Kaufland.
² Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK–YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v marci 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Domáci dodávatelia, ktorých na bločku nevidno: Kaufland u nich nakúpil za 824 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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