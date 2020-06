Domáci „stánok“ Realu Madrid rekonštruujú, sezónu La Ligy dohrá na štadióne „béčka“

A-tím Realu využije "béčkový" štadión

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Realu Madrid sa po reštarte španielskej La Ligy v tejto sezóne dočasne nevrátia na Štadión Santiaga Bernabéua. Domáca aréna "bieleho baletu" totiž podstupuje rekonštrukciu, ktorá sa nezastaví ani počas dohrávky sezóny 2019/2020, ktorú na tri mesiace prerušila pandémia koronavírusu.Zverenci trénera Zinedina Zidana na domáce súboje v najvyššej španielskej súťaži využijú 6-tisícový Štadión Alfreda Di Stéfana v klubovom tréningovom centre, na ktorom hráva "béčko" Realu.Práve tam absolvuje A-tím Realu svoj prvý súboj po reštarte La Ligy, v nedeľu 14. júna na jeho trávniku privíta Eibar. Dôvodom, prečo v Madride neváhali s presunom zápasov, je aj skutočnosť, že hrať sa bude bez divákov. To funkcionárom klubu uľahčilo rozhodovací proces. Realu v tabuľke La Ligy patrí 2. miesto s odstupom dvoch bodov na vedúci FC Barcelona Vedenie súťaže informovalo. že súčasťou jednotlivých duelov La Ligy bude vopred nahraté video s aplauzom fanúšikov ako poďakovanie hrdinom počas koronakrízy.Video na každom štadióne pustia presne v 20. minúte a jeho súčasťou budú krátke závery, ktoré zaslali sami priaznivci. "Túto iniciatívu sme spustili, aby sa fanúšikovia cítili súčasťou súťaže po jej reštarte. Je to tiež možnosť ukázať podporu hrdinom počas pandémie ochorenia COVID-19. Chceme, aby boli bližšie k svojim tímom aj keď nemôžu zavítať priamo na štadióny a fandiť. Hráči tak budú môcť cítiť ich podporu," informoval šéf súťaže Javier Tebas.Väčšina duelov La Ligy sa uskutoční vo večerných hodinách, dôvodom sú vysoké teploty v Španielsku v letných mesiacoch. Niektoré súboje sa uskutočnia aj v skorších časoch, vedenie súťaže však bude brať do úvahy lokalitu domáceho tímu a predpokladané teploty počas konkrétneho dňa.