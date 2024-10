Domácnosti zasiahnuté záplavami môžu požiadať o príspevok na obnovu domu, Tarabovo ministerstvo vyhlásilo novú výzvu

Príspevok na obnovu domu

9.10.2024 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba oznámil spustenie troch nových výziev z programu Obnov dom. Financované budú z Plánu obnovy a odolnosti SR v celkovej hodnote 87 miliónov eur.Spresnil, že jedna mimoriadna výzva je určená pre majiteľov rodinných domov v oblastiach postihnutých povodňami, druhá je určená pre nízkopríjmové domácnosti so zlou kvalitou ovzdušia a tretia je štandardná výzva. Všetky tieto výzvy dnes schválil vládny kabinet.„Podávame ľuďom zasiahnutým živelnými pohromami pomocnú ruku a doručujeme pomoc, ktorú sme sľúbili,“ uviedol Taraba. Majitelia rodinných domov zasiahnutých septembrovými povodňami budú môcť požiadať o finančný príspevok na obnovu domu, a to až do výšky 22 800 eur a s možnosťou vyplatenia zálohy vo výške 7-tisíc eur.„Okrem štandardných opatrení ako zateplenie, výmena okien či kotla výzva počíta aj s mimoriadnymi opatreniami, ako sú náklady na odčerpávanie vody, sanácia vlhkých konštrukcií, odstraňovanie plesní či opätovné omietnutie priestorov,“ objasnil generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraj Moravčík . Dodal, že nevyhnutné bude doložiť aspoň 25-percentnú úsporu energií.„Podmienky výzvy aktuálne posudzuje Európska komisia. Spustenie podávania žiadostí sa preto očakáva do konca tohto mesiaca,“ spresnil Moravčík. Druhá výzva Obnov dom mini 2 s alokáciou 24 miliónov eur je už spustená a pomôže nízkopríjmovým rodinám, ktoré žijú v oblastiach Banskobystrického a Košického kraja so zlou kvalitou ovzdušia.Príspevok môže dosiahnuť výšku až 10-tisíc eur a po splnení podmienok je možnosť získania zálohu vo výške 5-tisíc eur. Vo výzve Obnov dom mini 2 sa tiež upravila výška ročného čistého príjmu na jedného člena domácnosti, ktorá za rok 2023 nesmela presiahnuť sumu 8 165,30 eura.Žiadosti je možné posielať do konca decembra 2024. Výzva je otvorená do konca decembra 2024. Generálny riaditeľ SAŽP informoval, že tretia štandardná výzva poskytne príspevok až do výšky 19-tisíc eur pre žiadateľov s vypracovanou projektovou dokumentáciou. Podmienky budú zverejnené v novembri, pričom podávanie žiadostí sa očakáva v decembri.„Vo všetkých troch výzvach nemajú šancu rýchle prsty. Elektronický formulár bude možné vyplniť bez obmedzenia v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov. V prípade väčšieho záujmu budú žiadosti zoradené podľa hodnoty primárnej energie pred obnovou, od najvyššej po najnižšiu,“ uzavrela SAŽP.