Domácnostiam hrozí prerušenie dodávok tepla. Sú rukojemníkmi, hovorí primátor Meričko

Súčasný stav je neúnosný

Otáľalanie s uzatvorením rámcovej zmluvy

Vymáhanie nezaplatených faktúr

Návrhy nepriniesli hmatateľný výsledok

Neodkladné opatrenia súdov prestali platiť

Opätovný apel na ministerstvo

13.3.2024 (SITA.sk) - Ku krízovej situácii sa schyľuje v dôsledku viac ako dvojročného sporu medzi spoločnosťami Chemes, a.s. Humenné Východoslovenskou energetikou Holding, a.s. Košice (VSE) , o ktorom súdy stále nerozhodli.V meste Humenné hrozí prerušenie dodávok tepla domácnostiam a energií pre firmy zamestnávajúce zhruba 1 500 ľudí v miestnom priemyselnom parku.Ku krízovej situácii sa schyľuje v dôsledku viac ako dvojročného sporu medzi spoločnosťami Chemes, a.s. Humenné Východoslovenskou energetikou Holding, a.s. Košice (VSE) , o ktorom súdy stále nerozhodli. Podľa primátora mesta Humenné Miloša Merička sa obyvatelia mesta stali rukojemníkmi.Na hroziacu krízovú situáciu upozornila spoločnosť Chemes, ktorá vo svojom stanovisku uviedla, že už niekoľko mesiacov nedostáva platby za vyrobené teplo.Keďže náklady na jeho výrobu sú v tomto období roka najvyššie, prehlbuje sa strata spoločnosti. Podľa nej hrozí, že v krátkej dobe nebude mať z čoho platiť Slovenskému plynárenskému podniku (SPP) za plyn . „Ak preto SPP zastaví dodávky, Chemes nedokáže vyrábať teplo," upozorňuje predstavenstvo spoločnosti Chemes.Podľa spoločnosti je napriek teplému počasiu, poklesu cien plynu na svetových trhoch a prijatým opatreniam súčasný stav neúnosný.„Chemes nedokáže ďalej znášať finančné straty. Preto už nie je v jeho silách uhradiť ďalšie zálohové platby za dodávky zemného plynu a elektriny. Z doterajšej komunikácie z SPP vyplýva, že to povedie k prerušeniu dodávok týchto médií," upozornil Chemes.Situácii predchádzal spor, ktorý začal na jeseň 2021, keď VSE zmenila podmienky predaja plynu, z ktorého sa v Humennom vyrába teplo. Chemes zaň musel platiť viac, čo mu spôsobovalo straty.„Znášal ich pre to, aby neboli ohrozené dodávky tepla Humenčanom. Keď našiel nového dodávateľa plynu, ukončil zmluvu s VSE," vysvetlil Chemes, ktorý následne VSE neuhradil posledné faktúry za dodávky plynu a elektrickej energie. Malo ísť o kompenzáciu za jednostranne navýšenú cenu plynu.„Skutočnosť je taká, že to bol Chemes, kto otáľal s uzatvorením rámcovej zmluvy na dodávky elektriny a plynu v roku 2022. Chemes špekuloval na pokles ceny elektriny a zemného plynu v roku 2022 a keď mu táto špekulácia nevyšla, nezostávalo mu nič iné iba nakupovať za aktuálne ceny počas roka 2022," reagovala špecialistka komunikácie VSE Katarína Šulíková VSE začala nezaplatené faktúry vymáhať. Ide o pohľadávku vo výške 19 miliónov eur. „V podstate sa Chemes domáha toho, aby vôbec nemusel zaplatiť za elektrinu a plyn dodaný a spotrebovaný od septembra do decembra 2022, a to napriek tomu, že Chemes ďalej tieto komodity a teplo z nich vyrobené so ziskom predával tretím stranám, vďaka čomu za rok 2022 dosiahol rekordné tržby cez 38 miliónov eur," uviedla Šulíková.Keďže dodávky plynu mala VSE poistené záložným právom na platby za teplo, ktoré Chemes inkasuje od Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o. (HES) a spätne jej predáva teplo vyrábané pre obyvateľov Humenného, chcel Chemes do rozhodnutia súdov v spore, aby záložné právo nebolo uplatnené.Prvostupňové súdy jeho návrhom neodkladného opatrenia vyhoveli. Po odvolaní VSE však odvolacie súdy opatrenie zrušili a nové návrhy na nariadenie neodkladných opatrení už neakceptovali.Chemes preto požiadal ministerstvo hospodárstva , aby situáciu pomohlo riešiť a využilo svoj vplyv v SPP a VSE, kde má štát väčšinový podiel.Humenská spoločnosť navrhovala, aby do rozhodnutia súdov v spore s VSE boli platby za teplo rozdelené. Polovicu by dostala VSE, zvyšok Chemes, ktorý ich plánoval použiť na výrobu tepla Humenčanom a energií firmám v priemyselnom parku.„Na strane VSE by došlo k inkasu nie zanedbateľnej časti ich pohľadávky, a to aj napriek tomu, že je zo strany Chemesu v celom rozsahu rozporovaná," uviedla spoločnosť Chemes, ktorá tiež ponúkala osobitné zabezpečenie pre SPP. „Žiaľ, tieto ani ďalšie návrhy Chemesu nepriniesli hmatateľný výsledok," dodala firma.Ako vysvetlil primátor Humenného Miloš Meričko, HES má zmluvu s Chemesom na základe zákonom povinného odberu tepla od držiteľa licencie na jeho výrobu, ktorým je na tomto území práve Chemes. „V spore medzi VSE a Chemes, a.s. sa stali Humenčania rukojemníkmi, aj keď HES, s.r.o. si plní všetky záväzky voči dodávateľovi tepla, nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti," konštatoval Meričko.HES postupovala na základe neodkladných opatrení súdnych rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku umožnili zaplatiť spoločnosti Chemes za dodávané teplo.„K dnešnému dňu (utorok 12. marec 2024, pozn. redakcie) Chemes nedoručil HES faktúry za obdobie november 2023 až február 2024, čím vzniká obštrukcia na ich uhradenie zákonným spôsobom. Domnievame sa, že môže ísť o účelový postup, keďže sa tak deje od času, keď prestali platiť neodkladné opatrenia súdov, ktoré prikazovali VSE zdržať sa výkonu záložného práva voči HES," podotkol konateľ HES Martin Lichman.Podľa VSE odhadovaná hodnota Chemesom nevystavených a nedoručených faktúr už presahuje 10 miliónov eur.„Zo strany Chemesu ide o ďalšie účelové a špekulatívne konanie, ktorým sa snaží vyhnúť plneniu svojich záväzkov, spôsobuje škodu VSE a obyvateľov mesta Humenné stavia do pozície rukojemníkov svojich zištných záujmov. VSE mrzí vzniknutá situácia najmä kvôli občanom mesta Humenné," uviedla Šulíková s tým, že VSE pokračuje v riadnom vymáhaní svojich pohľadávok súdnou cestou.Chemes tvrdenia o obštrukciách a účelovom postupe odmieta. „Spoločnosť Chemes, a.s., Humenné si riadne plní všetky svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo súčasného právneho stavu. Skôr sa cítime byť osamotení v snahe hľadať najlepšie riešenia pre Humenčanov a našich ďalších odberateľov. Za cenu našich ťažkých finančných strát sa snažíme hľadať východisko zo situácie, ktorú sme nespôsobili a o ktorej ešte len začal v prvostupňovom konaní pojednávať príslušný súd," uviedla spoločnosť.Chemes preto opäť apeluje na ministerstvo hospodárstva, aby jeho predstavitelia zasiahli. „Napríklad aj tým, že by v krajnom prípade štát prevzal prevádzku tepelného hospodárstva v meste. Existuje viacero spôsobov, ako tento proces zorganizovať bez ohrozenia zásobovania teplom. Zároveň ostane zachovaná aj výroba firiem v Priemyselnom parku Chemes," uviedla spoločnosť.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj ministerstvo hospodárstva a SPP.