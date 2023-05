Domácnostiam v Chorvátskom Grobe už obnovili pitnú vodu, štát uvalil na Agilitu nútenú správu

aktualizované 18. mája 2023, 9:51



18.5.2023 (SITA.sk) -Dodávku vody do odstavených lokalít v Chorvátskom Grobe po stredajšej rannej odstávke popoludní obnovili. Ako informoval manažér komunikácie Chorvátskeho Grobu Peter Matula, štát na vodárenskú infraštruktúru v častiach obce Hrudky, PH2 a PH3 vydal nútenú správu.Núteným správcom verejného vodovodu a kanalizácie v týchto lokalitách sa stala spoločnosť Inštitút monitoringu a analýz (IMAZ) . Tá po prevzatí rozhodnutia Okresného úradu o nútenej správe opäť obnovila dodávku vody v odstavených lokalitách.„Počas odstávky sme boli neustále v rokovaniach a v kontakte so štátnymi orgánmi, vodárenskými spoločnosťami a viacerými médiami. Cieľ bol jasný – obnoviť dodávku pitnej vody,“ vyhlásila starostka obce Vladimíra Vydrová a zároveň sa ospravedlnila a poďakovala obyvateľom dotknutých lokalít za trpezlivosť pri riešení problému.Obyvatelia lokalít Hrudky, PH2 a PH3 budú teraz povinní uhrádzať vodné a stočné nútenému správcovi – spoločnosti IMAZ. Táto vodárenská spoločnosť bude v najbližších dňoch v tejto súvislosti vykonávať aj odpočty vodomerov.Prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie v Chorvátskom Grobe - IMAZ v stredu o 9:00 odstavil dodávku vody do odberných miest prevádzkovaných spoločnosťou Agilita vodárenská spoločnosť (AVS) Dôvodom bol narastajúci dlh AVS za vodné a stočné, ktorý presiahol 200-tisíc eur a neoprávnený odber pitnej vody bez uzatvorenej zmluvy. Spoločnosť IMAZ vyhlásila, že buď svoj dlh Agilita okamžite uhradí, alebo budú žiadať vyhlásenie nútenej správy na túto infraštruktúru.