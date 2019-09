Domaša začala odpočívať, jej vody po sezóne slávnostne uzamkli

Domaša Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bžany 21. septembra (TASR) – Tohtoročnú sezónu na Domaši v sobotu oficiálne ukončili. Symbolického uzamykania vody sa v rekreačnej oblasti Valkov v katastri obce Bžany (okr. Stropkov) už tradične zhostil vodník. Pre TASR to potvrdil jeden z organizátorov 13. ročníka podujatia Miloš Vrabeľ.Letnú sezónu, ktorú podobným obradom v polovici mája otvorili, uzavrel už tradične vodník sprevádzaný suitou víl. Slávnostný sprievod viedli kelemenskí furmani, uviedol pre TASR starosta obce Bžany Ladislav Vrabeľ.Témou, ktorá v sobotu v príhovoroch i medzi niekoľko sto návštevníkmi rezonovala najviac, bola podľa slov Miloša Vrabeľa pretrvávajúco nízka hladina Domaše. Tá neprospela tohtoročnej sezóne a vyvoláva otázky aj do budúcna.uviedol. Dodal, že obec síce plánuje vybudovať prístav umožňujúci výletnej lodi Bohemia zastaviť sa i na Valkove, no pri súčasnom stave hladinyV tejto súvislosti tiež starostovia obcí, ktorých katastre tvoria pobrežie Domaše, symbolicky vypustili do vody uzavretú fľašu s listom adresovaným ministrovi životného prostredia. Informujú ho v ňom o súčasnom stave na vodnom diele, ktorý neprospieva najmä cestovnému ruchu.Súčasťou podujatia boli aj športové turnaje. Súťažilo sa v nohejbale, volejbale a tiež tenise. Svoje sily si v súťaži vo varení guľášu zmeralo aj 11 kuchárskych družstiev.