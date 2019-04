Dombrovskis: Taliansko bude možno nútené zmraziť niektoré výdavky

Valdis Dombrovskis Foto: TASR/AP/Yves Logghe Foto: TASR/AP/Yves Logghe

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. apríla (TASR) - Taliansko bude možno nútené zmraziť niektoré zo svojich plánovaných verejných výdavkov v tomto roku, pretože rast krajiny je slabší, ako sa pôvodne predpokladalo. Uviedol to v sobotu (6.4.) podpredseda Európskej komisie (EK) pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis.Komisia predpovedala Taliansku v tomto roku mierny rast hospodárstva, o 0,2 %. Ale Dombrovskis upozornil, že výkon tretej najväčšej ekonomiky eurozóny by mohol byť ešte slabší, keďže globálne a domáce faktory zhoršili jej výhľad.V prípade, že Komisia reviduje svoju prognózu pre taliansku ekonomiku smerom nadol, ešte viac sa zväčší rozdiel medzi jej odhadom a prognózou talianskej euroskeptickej vlády, ktorá pri návrhu svojho expanzívneho rozpočtu na rok 2019 počítala s rastom ekonomiky o 1 %.Európska komisia zverejní svoje nové ekonomické prognózy 7. mája.Dombrovskis potvrdil, že existujú obavy zo spomalenia talianskej ekonomiky a dodal:Podpredseda EK deň po rozhovore s talianskym ministrom financií Giovannim Triom o rozpočte povedal, že za týchto okolností bude pravdepodobne potrebné, aby Taliansko v tomto roku zmrazilo 2 miliardy eur z výdavkov a dodržalo tak fiškálne pravidlá Európskej únie (EÚ).Rím sa dohodol s Bruselom, že tieto 2 miliardy eur použije len vtedy, ak by sa hospodárske podmienky nezhoršili. Teraz by mal túto "bezpečnostnú klauzulu" aktivovať, uviedol Dombrovskis.Na klauzule sa obe strany dohodli koncom minulého roka v rámci urovnania sporu medzi o návrh rozpočtu Talianska. Vďaka tejto klauzule rozpočtový návrh Ríma zostal v "širšom" súlade s pravidlami EÚ, ktoré vyžadujú, aby krajiny s veľkými verejnými dlhmi ich postupne znižovali. Taliansky dlh na úrovni 130 % hrubého domáceho produktu (HDP) je druhý najvyšší v EÚ, po Grécku.Dombrovskis dodal, že ho Tria ubezpečil, že Taliansko bude rešpektovať fiškálne pravidlá EÚ vo svojich rozpočtových plánoch na nasledujúce roky, ktoré majú členské štáty predložiť Bruselu koncom apríla.Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj začiatkom tohto týždňa predpovedala Taliansku v roku 2019 pokles ekonomiky o 0,2 %.