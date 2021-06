Domi Stoff z King Shaolin prichádza so sólo albumom v slovenčine

Sólový projekt je prirodzeným pokračovaním aktívnej tvorby speváka a skladateľa Domiho Stoffa, aj keď naďalej ostáva verný svojej domovskej kapele s prezentáciou piesní v angličtine.

Jeho aktívna tvorba a producentská práca sa rokmi pôsobenia na slovenskej scéne prejavila a pretavila do spoluprác s mnohými umelcami, ako českou speváčkou Lenny, Vladisom, Celeste Buckingham, Katarziou, Andie J, Dominikou Starou, Bárou Repekovou, Lýdiou Novotnou a ďalšími. Naplno sa venuje hudbe a hudobnej produkcii a je to na jeho práci cítiť. Na jar minulého roka po vydaní tretieho albumu svojej kapely a k nemu pozastavenom turné sa nielen Domi, ale celá spoločnosť zavrela do svojich príbytkov. Tvorivým osobnostiam tieto ťažké časy otvorili bránu pre realizovanie vecí, ktoré ešte nedávno boli len ich pomyselnou myšlienkou.

Domi Stoff je ovplyvnený najmä americkou hudbou, a preto hudbu cítil skôr v anglickom jazyku. Posledný rok, keď sa nehrali žiadne koncerty, nadišiel čas osobných výziev a výzvou speváka sa stalo práve tvorenie skladieb o živote v rodnom jazyku. „Intenzívne som pracoval na tom vlastne už od začiatku pandémie, keď som sa snažil nájsť kľúč textárstva a tvorby melódií pre mňa v nepoznaných vodách. Veľa vecí, ktoré sa mi za posledné obdobie stali, som dokázal pretaviť do trinástich hudobných svetov, ktoré sa nachádzajú na mojom prvom sólo albume. Už dlho som sa pohrával s myšlienkou, že by som vydal slovenský album a teraz, keď sa mi to podarilo, tak som za toto rozhodnutie veľmi rád,“ prezrádza Domi odklon od pôvodnej anglickej tvorby k tvorbe v slovenčine.

„Prvá iskra vzbĺkla vtedy, keď som tvoril song pre klientku a jej požiadavkou bola slovenčina. Samozrejme, som jej ho naspieval, aby počula frázovanie. Keď som ho pustil kamarátom a rodine, tak ma začali povzbudzovať, aby som už aj ja začal spievať v slovenčine. Tento rozmer sa mi veľmi pozdával, a preto som tomu dal naozaj šancu,“ opisuje spevák prvotné pocity a skúsenosti z produkcie, ktoré sa vymanili od jeho bežnej tvorby zahŕňajúc zákonitosti anglického jazyka.

Práca na albume Vzduch a dym už štandardne vznikala za prítomnosti komunikácie a konštruktívnych rozborov s kolegom z kapely King Shaolin s Michalom Neffem. Na albume sa nachádza viacero šatov, do ktorých spevák obliekol svoje piesne. „Hlavnými nástrojmi sa pre mňa stali gitara, keďže to je nástroj, ktorým sa viem najlepšie vyjadriť, ale taktiež som používal veľa orchester a dychy, ktoré pre mňa extrémne umocňujú emóciu. Samozrejme, nesmú chýbať ani syntetické zvuky, ktoré veľakrát majú symbolizovať a pripomínať spomienku alebo podvedomie,“ s úsmevom ozrejmuje Domi Stoff, ktorý rád tvorí s veľkou paletou, keď používa rôzne štýly naraz, nakoľko rozmanitosť predstavuje jeho základ života.

Tým, že sa spevák nezameriava na jeden konkrétny štýl hudby, nachádzame v jeho hudbe zmes popu, elektra, R&B a moderného popu. Spev, gitaru a basu si na album nahral sám, ostatné nástroje dotvoril v elektronickej forme. Na nahrávaní albumu Vzduch a Dym sa podieľal Domi či už ako skladateľ, producent, textár, aranžér a zvukár sám a o finálny master zvuk nahrávky sa postaral známy český producent a zvukový majster Escon Waldes.

Album je k dispozícii na všetkých dostupných stream platformách od konca tohto mája. Ako predzvesť svojho sólo projektu predstavil Domi Stoff začiatkom mája prvý slovenský singel z albumu aj s videoklipom k skladbe Očami vábi.

Na albume si našli svoje miesto aj skladby ako Posledný X, v ktorej spevák manifestuje svoje odhodlanie pretvoriť negatívne myšlienky na pozitívny pohľad, skladba Seba mám s jej odkazom, že by sme mali byť so sebou spokojní takí, akí sme. Album je pomenovaný podľa skladby Vzduch a dym, ktorá so sebou nesie myšlienku, že všetko je pominuteľné tak, ako dym, ktorý sa stratí vo vzduchu v okamihu, no esenciou všetkého života je práve vzduch, bez ktorého by sme neboli.

Viac sa o umelcovi dozviete na www.domistoff.com