Dominika Mirgová vydá nový album Toto som ja

Bratislava 10. apríla (TASR) - Dominika Mirgová ohlasuje vydanie nového albumu, ktorému dala názov Toto som ja. Prichádza s ním po dvoch rokoch, na pultoch predajní sa objaví 24. apríla. Jeho vydanie avizuje singel a videoklip Vzduch. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.Štvrtá štúdiovka ponúkne štrnásť skladieb, sú nimi Znovuzrodená, Bez otázok, Stopy, Je to ako má, Zober ma tam, JingJang, Vzduch, Ja sa cítim dobre, Nechaj ma ísť, Realita, Pre teba, Noc patrí nám, Toto som ja a Motýľ. Album nahrávala speváčka od októbra 2018 v štúdiu Overground, spolupracovala s viacerými producentmi slovenskej scény: Hoodini, Marek Šurin, Adiss aj Grizzly. Na finálny koncept albumu dohliadal ako výkonný producent Adiss, ktorý zároveň pomáhal Dominike s písaním textov k niektorým skladbám.vyznáva sa speváčka.Podľa Dominikiných slov sa až na tomto albume bez akýchkoľvek obmedzení prejavila jej skutočná umelecká osobnosť, a práve to ju napokon ovplyvnilo pri výbere názvu Toto som ja. Zároveň však prízvukuje, že ako umelkyňa je vďačná i za všetky svoje predošlé albumy, keďže práve tie ju priviedli krok po kroku tam, kde je dnes.Hlavným motívom skladby Vzduch je zakázaná láska. Videoklip vznikal v priebehu dvoch dní začiatkom marca v Bratislave a Stupave.vysvetľuje Dominika, ktorá si okrem spevu v novom singli aj zarepovala, a ako priznáva, naozaj si to užila: