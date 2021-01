Dominikánska republika od cestujúcich nevyžaduje negatívny test, povinná nie je ani karanténa

Povinné ochranné rúško

Dodržiavanie odstupov na pláži

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Cestujúci do Dominikánskej republiky sa pri vstupe do krajiny nemusia preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Na letiskách sa podrobia rýchlemu testu náhodným výberom. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Po príchode do krajiny nie je povinná ani karanténa.Rezort diplomacie priblížil, že cestujúci so symptómami alebo s pozitívnym výsledkom testu náhodným výberom budú premiestnení do určených zariadení. Každému cestujúcemu je meraná telesná teplota a na letiskách je povinné nosiť ochranné rúško. Pre vstup do krajiny je potrebné zakúpiť si turistickú kartu. Od 1. januára 2021 je zároveň potrebné vyplniť pri vstupe do krajiny a pri odchode z nej online formulár.„Vláda zaviedla povinnú sedemdňovú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich zo Spojeného kráľovstva a tých, ktorí navštívili Spojené kráľovstvo v období 14 dní pred príchodom do Dominikánskej republiky. Cestujúci budú musieť podstúpiť PCR test počas karantény,“ dopĺňa MZVEZ SR.Od pondelka 11. januára do utorka 26. januára platí zákaz vychádzania cez týždeň od 17:00 do 5:00 s povolením tranzitu od 17:00 do 20:00 a cez víkend od 12:00 do 5:00 s povolením tranzitu od 12:00 do 15:00.Väčšina pláží je pre verejnosť otvorená, povinnosťou je dodržiavanie odstupov. Zároveň je povinné nosiť ochranné rúška na verejných priestranstvách a v súkromných objektoch, pričom porušenie sa trestá pokutou. Vláda v Dominikánskej republike schválila predĺženie výnimočného stavu do 1. marca 2021.