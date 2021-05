Dominikánska republika predĺžila výnimočný stav, Slováci pri vstupe do krajiny testy nepotrebujú

Pláže sú otvorené

Vo Vietname potvrdili nové prípady

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pre Slovákov cestujúcich do Dominikánskej republiky naďalej platí, že pri vstupe do krajiny nemusia predložiť negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Krajina ale predlžuje výnimočný stav do pondelka 31. mája. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke. Cestujúci sa pri vstupe do krajiny podrobia na letisku rýchlym testom náhodným výberom a každému zmerajú telesnú teplotu.„Od 1. mája 2021 platí zákaz vychádzania cez týždeň od 22:00 do 5:00 s povolením tranzitu do 24:00 a cez víkend od 21:00 do 5:00 s povolením tranzitu do 24:00. Výnimku majú medzinárodní cestujúci a vodiči, ktoré takéto osoby dopravujú,“ uvádza MZVEZ SR na svojej webovej stránke.V krajine je dovolené využívať verejné priestranstvá, fitness centrá na 60 percent kapacity a pláže. Podmienkou je metrový sociálny odstup. Otvorené sú aj reštaurácie, tiež maximálne na 60 percent kapacity, pričom pri stole môže sedieť maximálne šesť osôb.Nové hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zavádza Vietnam. Podľa informácií MZVEZ SR prijali vietnamské orgány v súvislosti s potvrdením nových komunitných prípadov nákazy sprísnené preventívne a hygienické opatrenia.„V tejto súvislosti Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji upozorňuje, že v mestách Tuyen Quang, Yen Bai, Nam Dinh, Hai Phong, Ha Nam, Hanoji a v Hočiminovom meste uzavreli bary, diskotéky aj karaoke. V Hanoji sú uzavreté školy, kiná, posilňovne, masážne salóny, uvádza rezort diplomacie.“Občanov Slovenska vo Vietname zároveň upozorňujú na povinné nosenie rúšok a dodržiavanie metrového odstupu na verejných miestach.