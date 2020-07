Donald Trump chce odložiť prezidentské voľby, nepozdáva sa mu hlasovanie poštou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump vyzval na odloženie novembrových prezidentských volieb. Dôvodom je hlasovanie prostredníctvom pošty, ktoré sa dostalo do pozornosti v dôsledku pandémie nového koronavírusu, a ktoré podľa súčasného šéfa Bieleho domu povedie k podvodu a nepresným výsledkom. Trump navrhol odložiť voľby dovtedy, kým ľudia budú môcť voliť "riadne, isto a bezpečne".Trump sa na margo hlasovania poštou, ktoré dlhodobo kritizuje, najnovšie vyjadril na Twitteri. Tam vyhlásil, že univerzálne poštové hlasovanie by z novembrových volieb urobilo "najnepresnejšie a najpodvodnejšie voľby v histórii" a "veľkú hanbu pre USA".Americké štáty chcú pre obavy o verejné zdravie v súvislosti s pandémiou zjednodušiť hlasovanie prostredníctvom pošty. Skôr počas júla Kalifornia, Havaj, Utah, Colorado, Oregon a Washington oznámili, že plánujú v novembri len poštové hlasovanie a automaticky rozpošlú hlasovacie lístky všetkým registrovaným voličom, ktorí ich musia poslať späť alebo osobne v deň volieb priniesť. Za obmedzených okolností však povolia aj osobné hlasovanie. V súčasnosti zhruba polovica amerických štátov umožňuje voličom odovzdať hlas prostredníctvom pošty, ak si o to požiadajú.Kritici takéhoto hlasovania argumentujú, že by ľudia vďaka nemu mohli voliť viackrát. Trump sa v minulosti vyjadril, že existuje riziko "tisícok a tisícok ľudí, čo sedia v niečej obývačke a podpisujú hlasovacie lístky". Mnohé celonárodné aj štátne štúdie však tvrdia, že neexistujú dôkazy o rozsiahlom podvode prostredníctvom poštového hlasovania.