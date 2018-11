Donald Trump komentoval výsledky volieb ako ohromný úspech

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump na Twitteri komentoval výsledky utorkových volieb v USA ako ". Biely dom však naznačil, že prezident momentálne neplánuje vystúpiť s prejavom, v ktorom by sa vyjadril k volebným výsledkom, informovala televízia CNN.napísal Trump na svojom obľúbenom Twitteri.Svoje vyjadrenie zverejnil po tom, ako sa potvrdilo, že si vládnuci republikáni udržia doterajšiu väčšinu v Senáte amerického Kongresu.Podľa prognóz amerických televízií však republikáni zároveň zrejme stratia kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, keďže demokrati zvíťazili v kľúčových voľbách v politicky nevyhranených štátoch, ako sú Virgínia, Florida, Pensylvánia či Colorado. V čase zverejnenia Trumpovho tweetu sa už demokrati - aj podľa čiastkových výsledkov - postupne blížili k ovládnutiu Snemovne.Líderka súčasnej demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová uviedla, že výsledky volieb obnovujú systém bŕzd a protiváh, ktoré v americkom politickom systéme zaisťujú dodržiavanie ústavy.Republikáni si udržali senátnu väčšinu aj vďaka dôležitým víťazstvám v Indiane, Severnej Dakote, Tennessee a Texase. To umožní Trumpovi pokračovať v transformácii amerického súdnictva a mohlo by zbrzdiť možné snahy demokratov o vyšetrovanie alebo impeachment prezidenta. Podľa televízie Fox News by mali mať republikáni v 100-člennom Senáte minimálne 52 kresiel.Demokratická väčšina v Snemovni reprezentantov, ktorú získali prvýkrát po ôsmich rokoch, by za mohla ohroziť realizáciu Trumpovej legislatívnej agendy v druhej polovici jeho funkčného obdobia, a potenciálne otvoriť cestu aj k jeho impeachmentu. V 435-člennej Snemovni by demokrati mohli podľa odhadov obsadiť približne 230 kresiel.Voľby guvernérov sú podľa predbežných čiastkových výsledkov pomerne vyrovnané. Demokratickým kandidátom sa podarilo uspieť v dôležitých súbojoch v štátoch Kansas, Illinois a Michigan, republikánom zase na Floride, v Ohiu a Arizone.Američania si v rámci supervolebného utorka volili všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov. Okrem nich sa o znovuzvolenie uchádzalo aj 35 zo 100 senátorov. V hre tiež bolo 39 miest guvernérov jednotlivých štátov Únie.Republikáni mali doposiaľ väčšinu v oboch komorách Kongresu. Mnohí analytici vopred predpovedali, že by Republikánska strana mohla stratiť kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, ale že si pravdepodobne udrží väčšinu v Senáte.