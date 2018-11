Donald Trump kritizoval stredoamerické krajiny za karavány migrantov

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v nedeľu ostro kritizoval stredoamerické krajiny vrátane Hondurasu a Salvádora za to, že nezastavili tzv. karavány migrantov snažiacich sa dostať do Spojených štátov.Trump sa na predvolebnom mítingu v štáte Georgia sťažoval, že, aj keď ". Citovala ho agentúra AP.Šéf Bieleho domu zopakoval, že chce zastaviť pomoc USA pre tieto krajiny, a pohrozil, žeTrump urobil z migrantov hromadne smerujúcich do USA a z nelegálneho prisťahovalectva ústrednú tému svojich vystúpení na mítingoch, na ktorých sa zúčastňuje pred utorkovými voľbami v Spojených štátoch.Trump týmto migrantom odkazuje, aby sa vrátili domov, a zdôrazňuje, že do USA ich nevpustia. V nedeľu ich cestu znova označil za "a dodal: