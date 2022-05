Donald Trump mladší sa stretol s výborom vyšetrujúcim útok na Kapitol, videli ho v zákulisí zhromaždenia

Pred výborom vypovedala Trumpová

Trump odmietol prijať volebnú prehru

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Najstarší syn bývalého prezidenta Donalda Trumpa sa stretol s výborom amerického Kongresu, ktorý vyšetruje útok na Kapitol zo 6. januára 2021. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na dvoch ľudí oboznámených so situáciou. Donalda Trumpa Jr. sa výbor pravdepodobne zaujíma pre jeho blízkosť k otcovi v deň nepokojov. Mladšieho Trumpa bolo vidno v zákulisí zhromaždenia pri Bielom dome, ktoré sa uskutočnilo predtým, ako podporovatelia bývalého prezidenta vtrhli do Kapitolu, a tiež vyzýval Biely dom, aby jeho otec odsúdil nepokoje.Trump Jr. je jedným z takmer tisícky svedkov, ktorých výbor vypočul v rámci svojho vyšetrovania. S výborom už pritom v apríli hovorili aj dcéra bývalého prezidenta Ivanka Trumpová a jej manžel Jared Kushner Výbor siedmich demokratov a dvoch republikánov sa snaží ukončiť svoje takmer 11-mesačné vyšetrovanie a presunúť sa do fázy verejného vypočúvania. Pojednávania sa začnú 9. júna a budú trvať štyri týždne. Zákonodarcovia očakávajú, že predvedú svedkov a predložia dôkazy v snahe poučiť verejnosť o celom rozsahu útoku a úlohe Donalda Trumpa v ňom.Trumpovi priaznivci vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena . Bývalý prezident pritom odmietal prijať volebnú prehru a bez dôkazov opakovane tvrdil, že je obeťou rozsiahleho volebného podvodu.Vyšetrovatelia si myslia, že prejav, ktorý Trump urobil na spomenutom zhromaždení, podnietil jeho stúpencov k násilným činom.