Donald Trump podpísal dohodu, ktorá zvýši export hovädzieho mäsa do EÚ

Washington 3. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok (2. 8.) ohlásil dohodu, ktorá zvýši export hovädzieho mäsa do Európskej únie (EÚ).Trump v Bielom dome podpísal dohodu, ktorá ". Dohoda by podľa Úradu obchodného predstaviteľa prezidenta USA mala takmer strojnásobiť bezcolný vývoz hovädzieho mäsa z USA do EÚ na 420 miliónov USD (378,2 milióna eur) zo 150 miliónov USD.povedal Trump.Dohoda prichádza v čase, keď na poľnohospodárstvo v USA má negatívny vplyv obchodná vojna s Čínou. Trump sa snaží zmenšiť jej ekonomické a politické škody pred voľbami v roku 2020. Jeho administratíva nedávno ohlásila balík pomoci vo výške 16 miliárd USD pre farmárov, ktorých zasiahol obchodný konflikt.Dohodou o vývoze hovädzieho mäsa sa Trump snaží znížiť napätie v obchodnom spore s EÚ. Jeho administratíva už tento rok odložila rozhodnutie o zavedení ciel na dovoz áut a autodielcov z Európy.(1 EUR = 1,1106 USD)