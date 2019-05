Donald Trump prijal v Bielom dome premiéra Pellegriniho

Na snímke slovenský premiér Peter Pellegrini počas stretnutia so zástupcami amerických spoločností v rámci návštevy Spojených štátov amerických 2. mája 2019 vo Washingtone. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu návštev slovenských politikov v Bielom dome.



6. - 14. apríla 2003 - Prezident SR Rudolf Schuster bol na návšteve Kanady a USA, ktorá 9. apríla vyvrcholila rozhovorom s prezidentom USA Georgeom W. Bushom v Oválnej pracovni Bieleho domu. Na stretnutí Bush vysoko ocenil podporu Slovenska pre spojencov v otázke Iraku.



17. - 24. apríla 2005 - Oficiálnu návštevu USA absolvoval predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský s manželkou. Navštívil Biely dom, kde sa stretol s viacerými senátormi, námestníkom ministerky zahraničných vecí USA pre politické záležitosti Nicholasom Burnsom i vodcom republikánskej väčšiny v Senáte Billom Fristom.



12. - 14. marca 2006 – Na oficiálnej návšteve Spojených štátov bol premiér Mikuláš Dzurinda. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie amerického prezidenta Georgea W. Busha. Premiéra sprevádzali zastupujúci predseda Národnej rady SR Béla Bugár a minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Pracovný program návštevy premiéra Dzurindu sa začal 13. marca 2006 stretnutím s americkým prezidentom Georgeom W. Bushom v Oválnej pracovni Bieleho domu. Obsahom rokovaní bolo hodnotenie a rozvoj bilaterálnych vzťahov, ako aj otázka vízového režimu pre slovenských občanov zo strany USA.



7. - 11. októbra 2008 - Na pozvanie prezidenta USA Georgea W. Busha absolvoval oficiálnu návštevu USA prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou. Hlavu štátu sprevádzali minister vnútra Robert Kaliňák, šéf diplomacie Ján Kubiš a minister kultúry Marek Maďarič. Počas pobytu sa najvyšší predstaviteľ SR stretol 9. októbra na hodinovom rokovaní so šéfom americkej exekutívy v Bielom dome.



21. novembra 2013 – Najvyšší americký predstaviteľ Barack Obama a viceprezident Joe Biden prijali v Bielom dome predsedu slovenskej vlády Roberta Fica. Spolu s ním sa na rokovaní zúčastnil aj minister vnútra Robert Kaliňák a šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

Washington 3. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijal v piatok v Bielom dome predsedu vlády SR Petra Pellegriniho.Americký prezident a slovenský premiér budú rokovať medzi štyrmi očami približne 15 minút. Nasledovať bude rokovanie o veľkých témach v širšom formáte, na ktorom sa zúčastní aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a zahraničnopolitický poradca premiéra Peter Kmec.Na americkej strane bude prítomný napríklad minister zahraničných vecí Mike Pompeo, šéf kancelárie Bieleho domu a riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet Mick Mulvaney, poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton či veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling.Dotknúť by sa mali ekonomickej a obrannej spolupráce - modernizácie Ozbrojených síl SR a zvyšovania obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v NATO, ale aj Dohody o obrannej spolupráci s USA a ciel.V rámci energetickej bezpečnosti by mohli hovoriť o téme dovozu skvapalneného plynu (LNG). EÚ vo štvrtok avizovala, že chce výrazne zvýšiť dovoz LNG z USA - až na 8 miliárd kubických metrov ročne do roku 2023, čo by bol viac než dvojnásobok v porovnaní s rokom 2018.Návšteva premiéra Pellegriniho prebieha na pozvanie amerického prezidenta aj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO. Z oblasti strednej Európy tento rok už absolvovali návštevu Bieleho domu rakúsky kancelár Sebastian Kurz a český premiér Andrej Babiš. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo bol na Slovensku vo februári.