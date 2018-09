Donald Trump sa pozitívne vyjadril o vzťahu s Kim Čong-unom

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a severokórejský líder Kim Čong-un si podávajú ruky, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wheeling 30. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v sobotu pozitívne vyjadril ohľadom vzťahu so severokórejským lídrom Kim Čong-unom, informovala agentúra AP. Podľa agentúry Trump vyhlásil, že v minulosti medzi nimi prebehla ostrá výmena názorov; teraz sa však majú radi.povedal Trump na zhromaždení v štáte Západná Virgínia, ktorý navštívil v rámci kampane pred novembrovými voľbami do amerického Kongresu.Vyjadrenie by sa podľa jeho slov dalo považovať za neprezidentské a príliš pozitívne na adresu Severnej Kórey. Prezident však ohľadom prípadnej kritiky vtipkoval a napodobňoval hlas televízneho hlásateľa. Poznamenal, že Kim má záujem o ďalšie osobné stretnutie. Trump júnové rozhovory medzi oboma lídrami v Singapure vychválil ako významný krok smerom k denuklearizácii Severnej Kórey.Rokovania o odzbrojovaní však medzitým zastagnovali. Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho v sobotu na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku povedal, že jeho krajina zo strany USA nevidí dostatočnú odozvu na svoje prvé kroky smerom k odzbrojeniu. Namiesto toho, podľa jeho slov, Spojené štáty pokračujú v sankciách s cieľom vytvárať tlak.Trumpova reč na sobotňajšom zhromaždení v Južnej Virgínii bola oveľa optimistickejšia.povedal.Minulý rok Donald Trump Severnej Kórei odkázal, že ju čaká oheň a hnev, aké tento svet ešte nevidel - ak neprestane s testovaním jadrových rakiet. Krajine dokonca hrozil vyhlásením vojny a zaradil ju na americký zoznam štátnych podporovateľov terorizmu.