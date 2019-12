Donald Trump: Severná Kórea možno chystá pekný vianočný darček

Americký prezident Donald Trump hovorí s novinármi po videohovore s príslušníkmi armády na Štedrý deň vo svojom dovolenkovom sídle Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride 24. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palm Beach 24. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok nevylúčil, že severokórejský vodca Kim Čong-un má preňho na Vianoce, a nechystá ďalší raketový test, ako sa v posledných týždňoch špekulovalo. Podľa agentúry AP šéf Bieleho domu týmto spôsobom odpovedal na otázku, čo urobí, ak Severná Kórea uskutoční skúšku rakety dlhého doletu.Pchjongjang varoval, že podnikne nešpecifikovaný krok, ak Spojené štáty do konca roka neprídu s ústupkami vo vzájomných rokovaniach o denuklearizácii Kórejského polostrova. Do Washingtonu odkázal, že Spojené štáty dostanúv závislosti od toho, ako sa zachovajú. Vyvolané špekulácie sa sústreďovali na možnosť raketového testu, vrátane testu medzikontinentálnej balistickej rakety schopnej niesť jadrovú hlavicu.povedal Trump novinárom na Floride, kde trávi vianočné sviatky. "Možno od neho dostanem pekný darček. To nikdy neviete," dodal.Rokovania o severokórejskom jadrovom programe sú v slepej uličke od februára, keď sa stretli lídri Spojených štátov a Severnej Kórey vo vietnamskom Hanoji. Ich summit sa skončil bez dosiahnutia očakávanej dohody, lebo Severná Kórea žiadala zrušenie amerických sankcií výmenou za čiastočnú denuklearizáciu, čo Trump nebol ochotný urobiť.Satelitné snímky najnovšie zachytili novú stavbu v severokórejskej továrni, ktorá je využívaná na výrobu vybavenia na odpaľovanie rakiet s dlhým doletom.