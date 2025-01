Donald Trump stihol počas prvého týždňa veľa, javí sa ako Godzilla doma aj v zahraničí

Niekoľko vŕzgajúcich ťahov čiernej fixky

Lavína závratných zmien

Kľúčové sľuby zostávajú ešte nesplnené

Zlatý vek prinesie aj temnú stránku

26.1.2025 (SITA.sk) - Prvý týždeň staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome možno označiť podľa viacerých pozorovateľov za mimoriadny. Prerobil počas neho americký politický vesmír na svoj obraz.Ako informovala agentúra AFP, v prvý deň Trump podpísal viac výkonných nariadení ako ktorýkoľvek iný prezident v histórii, čím upevnil svoju moc nad každou pákou americkej vlády. „Odvtedy bol zdanlivo všade a robil všetko naraz, aby krajine ešte viac vnútil svoju vôľu – a svoju konzervatívnu, nacionalistickú verziu 'zlatého veku',“ konštatuje francúzska tlačová agentúra.Témou boli sľuby, sľuby dodržané. Počnúc jeho masovými milosťami pre výtržníkov v Kapitole v roku 2021 a množstvom výkonných nariadení od imigrácie až po pohlavie. „Od Trumpa a jeho podporovateľov bola témou kráľovská, dokonca božská moc,“ dodala agentúra.Sedemdesiatosemročný muž v Bielom dome tvrdil, že bol "zachránený Bohom" pred pokusom o atentát, aby sa Amerika opäť stala veľkou. A tancoval s mečom na inauguračnom plese. Jeho spojenec Elon Musk , najbohatší muž sveta, jednoducho privítal "návrat kráľa".Trumpov vplyv na svetovej scéne je tiež obrovský, pretože sa chváli masovými clami a hrozbami americkej územnej expanzie. „Na začiatku svojho nového funkčného obdobia, povzbudený svojím úžasným vzkriesením, sa Trump javí ako Godzilla doma aj v zahraničí," povedal pre AFP riaditeľ Centra pre politiku Virgínskej univerzity Larry Sabato.Ak mali Trumpovi podporovatelia a kritici nejaké pochybnosti o tom, čo prinesie jeho druhý príchod, v pondelok ich v Oválnej pracovni rozptýlilo niekoľko vŕzgajúcich ťahov čiernej fixky, konštatuje AFP.Niekoľko hodín po svojej inaugurácii v americkom Kapitole Trump podpísal milosť pre 1 500 výtržníkov, ktorí pred štyrmi rokmi vtrhli do tej istej budovy, aby sa pokúsili zvrátiť svoju volebnú prehru s Joeom Bidenom.Bol to však len začiatok lavíny závratných zmien. Republikánske príkazy spustili dlho sľubovaný imigračný zásah, zrušili občianstvo a uviedli, že americká vláda uzná iba dve pohlavia. Očistil vládu od úsilia o diverzitu a zamestnancov a potom sa zbavil interných strážnych psov, ktorí by mohli spochybniť jeho rozhodnutia.Vytiahol Spojené štáty z Parížskej klimatickej dohody a Svetovej zdravotníckej organizácie. "Sme späť," znel opakovaný refrén, ktorý bolo počuť na chodbách Bieleho domu.Jeho hovorkyňa trvala na tom, že Trump dodal "viac za 100 hodín ako ktorýkoľvek prezident za 100 dní". „Namiesto chaosu a bojov boli prvé dni Trumpa 2.0 poznačené tým, čo sa zdá byť starostlivým plánovaním, oceľovou disciplínou a intenzívnym posolstvom,“ podotkla francúzska agentúra.Medzinárodne sa Trump objavil na fóre v švajčiarskom Davose na obrovskej obrazovke, kde sa týčil nad zhromaždenou globálnou elitou. Trump povedal iným krajinám, aby buď vyrábali výrobky v Amerike, alebo čelili clám. Celý týždeň opakoval svoje územné hrozby voči Grónsku a Paname.Spochybňujúc ich suverenitu, aj keď presadzoval americkú. „Trump hovorí: 'Mám to pod kontrolou'," povedal Peter Loge, riaditeľ Školy médií a verejných záležitostí Univerzity Georgea Washingtona.Návrat Trumpovej šou však priniesol aj niektoré staré zvyky a výzvy, upozorňuje agentúra AFP. Trump stále nedokáže odolať opakovaniu sťažností voči oponentom, vrátane biskupa na svojej inauguračnej bohoslužbe, ktorý ho vyzval, aby preukázal "milosrdenstvo" a pokračuje v nasadzovaní klamstiev a zveličovania.Ani bývalá hviezda reality show nemôže odolať mikrofónu, ktorý od svojho návratu vedie sériu voľnobežných stretnutí s novinármi. V jednom momente sa Trump novinárov opýtal: „Robí Biden niekedy takéto tlačové konferencie?"Kľúčové sľuby zostávajú ešte nesplnené. Ceny potravín v USA zostávajú vysoké napriek Trumpovmu sľubu, že klesnú, a vojna na Ukrajine, ktorú sľúbil ukončiť do 24 hodín od svojho návratu, pokračuje.Ale keďže miliardár Trump sľubuje zlatý vek, jeho kritici sa obávajú, že to prinesie aj temnú stránku. Napríklad oslobodený vodca jednej krajne pravicovej milície navštívil Kapitol dva dni po milosti zo 6. januára. A neonacistická skupina pochodovala na protipotratovom pochode vo Washingtone, ku ktorému sa Trump sám prihovoril prostredníctvom videosprávy.Trumpovo posolstvo chválilo "každé dieťa ako krásny dar z ruky nášho Stvoriteľa". Toho istého Boha, od ktorého si Trump vo svojom pondelkovom inauguračnom prejave nárokoval božský mandát. „Trump by rád obnovil takzvané imperiálne prezidentstvo ktoré existovalo od Franklina Roosevelta v 30. rokoch až do pádu Richarda Nixona v roku 1974,“ povedal Sabato.Sabato však dodal, že "éra je už dávno preč a Trumpovi chýba silná verejná podpora potrebná na udržanie tvrdého imidžu, ktorý premieta". Zatiaľ čo demokrati a protitrumpovský "odpor", ktorý sa postavil proti jeho víťazstvu v roku 2016, zatiaľ do značnej miery stíchli, proti kľúčovým častiam jeho agendy už prebiehajú právne kroky.„Všetci poznáme Trumpa. Nemôže sa zmeniť a nezmení sa, takže časom bude veľká časť verejnosti unavená z jeho vyčíňania, rovnako ako v jeho prvom funkčnom období," konštatoval Sabato.