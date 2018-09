Donald Trump v OSN vyzýval na zintenzívnenie boja proti drogám

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump absolvoval v pondelok svoje druhé vystúpenie na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Predniesol prejav na podujatí venovanom globálnemu boju proti drogám, informovala agentúra AP.vyhlásil Trump.K Spojenými štátmi iniciovanej globálnej výzve OSN na boj proti drogám, ktorej súčasťou bolo pondelkové podujatie v New Yorku, sa pridalo už 130 členských štátov svetovej organizácie. Signatári výzvy prisľúbili, že zintenzívnia úsilie zamerané na boj proti globálnemu obchodu s narkotikami.Šéf Bieleho domu označil nárast produkcie drog a počtu nimi zavinených úmrtí zaPochválil pritom, ktoré v boji proti drogám podnikli viaceré krajiny sveta. Konkrétne ocenil postoj nového kolumbijského prezidenta Ivána Duqueho, ktorý sľubuje rezolútnejší postup voči pašerákom drog.Na pondelňajšom podujatí vystúpil aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý hovoril o prepojení drogovej trestnej činnosti s korupciou, nelegálnym obchodom so zbraňami, pašovaním ľudí a teroristickými sieťami. Zdôraznil tiež výzvam liečby drogovo závislých, ku ktorým treba podľa neho pristupovať ako k obetiam, a nie ako ku kriminálnikom, uviedla agentúra DPA.