Donald Tusk by mal ísť pred súd, vyhlásila poľská parlamentná komisia

Varšava 6. septembra (TASR) - Bývalý poľský premiér a súčasný predseda Európskej rady Donald Tusk by mal čeliť osobitnému súdu za to, že nedokázal ochrániť poľský daňový systém pred podvodmi. Vyhlásila to v piatok poľská parlamentná komisia, ktorá sa touto záležitosťou zaoberala, informovala agentúra AP.Po roku svedectiev bývalých štátnych úradníkov vrátane Tuska parlamentná komisia uviedla, že podľa jej zistení Tuskova vláda v rokoch 2008 - 2014 zanedbávala informácie o rozsiahlych daňových únikoch.Komisia odhadla straty na miliardy dolárov a dospela k záveru, že Tusk a jeho vtedajší minister financií by sa mali postaviť pred súd určený pre vládnych činiteľov.V parlamentnej komisii dominujú zástupcovia vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá je protivníkom Tuskovej Občianskej platformy (PO). PiS sa má na pozore pred pokračujúcim vplyvom Tuska na poľskú politickú scénu pred parlamentnými a prezidentskými voľbami, dodala AP.