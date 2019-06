Donald Tusk si uctil obete atómových bômb v Hirošime a Nagasaki

Na archívnej snímke Donald Tusk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hirošima 26. júna (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk navštívil v stredu japonské mestá Hirošima a Nagasaki, kde si uctil pamiatku obetí výbuchov atómových bômb spred 74 rokov.Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej išlo prvú oficiálnu návštevu lídra EÚ v Hirošime, ktorú v auguste 1945, rovnako ako o pár dní nato Nagasaki, zničil výbuch americkej atómovej bomby.Tusk do Japonska pricestoval na summit skupiny G20, ktorý sa bude konať v piatok a sobotu v Osake. V Hirošime navštívil miestne múzeum mieru a stretol sa so starostom Kazumim Macuim.varoval Tusk.Ešte pred Hirošimou Tusk navštívil aj Nagasaki, kde sa stretol so starostom Tomihisom Tauem a so 78-ročným predstaviteľom skupiny obetí, ktoré výbuch z augusta 1945 prežili. Navštívil tiež tamojšie Múzeum atómovej bomby.napísal šéf Európskej rady na Twitteri.Dve jadrové bomby, ktoré USA v auguste 1945 zhodili na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki, urýchlili kapituláciu Japonska a tým aj ukončenie druhej svetovej vojny. Výbuch v Hirošime zo 6. augusta zabil 140.000 ľudí, ďalších 74.000 zomrelo o tri dni neskôr pri útoku v Nagasaki.