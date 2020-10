Donalda Trumpa previezli s koronavírusom do nemocnice, liečia ho remdesivirom

Mierne príznaky a dobrá nálada

Zrušil podujatia v rámci kampane

3.10.2020 - Amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý má ochorenie COVID-19, v piatok previezli do vojenskej nemocnice, kde mu dali antivirotikum remdesivir. Biely dom informoval, že prevoz do nemocnice je preventívny. Trump by mal zostať vo Walter Reed National Military Medical Center niekoľko dní a bude odtiaľ aj pracovať.Pred odchodom do nemocnice Trump nahral video, v ktorom hovorí, že sa má dobre, ale "uistíme sa, aby to vyšlo".Trump oznámil, že spolu s manželkou Melaniou mali pozitívne testy na koronavírus, v piatok ráno. Biely dom neskôr uviedol, že prezident má mierne príznaky a má dobrú náladu. Prezidentov lekár Sean Conley informoval, že pred odchodom do nemocnice dali Trumpovi, ktorý zažíva únavu, experimentálny protilátkový liek Regeneron, ktorý ešte klinicky testujú.Po prevoze do nemocnice a konzultáciách s odborníkmi sa neskôr rozhodli pre liečbu remdesivirom. Trump sa má podľa neho veľmi dobre a "nepotrebuje doplnkový kyslík". Prvá dáma má "mierny kašeľ a bolesti hlavy", doplnil v stanovisku Conley s tým, že zvyšok prezidentovej rodiny mal negatívne testy.Koronavírus novšie potvrdili napríklad u prezidentovej poradkyne, manažéra jeho kampane i niekoľkých spojencov, mnohí ďalší z jeho okolia sa dali testovať. Naopak negatívne testy mal viceprezident Mike Pence i jeho žena. Otestovať sa dali aj Trumpov demokratický súper v prezidentských voľbách Joe Biden a jeho spolukandidátka Kamala Harris. Obaja mali negatívne výsledky testov.Nákaza je pre amerického prezidenta, ktorý sa dosiaľ úporne snažil presvedčiť americkú verejnosť, že najhoršia časť pandémie koronavírusu je už za nimi a štáty by sa mali otvoriť a začať pracovať na obnove ekonomiky, veľká rana. Mesiac pred prezidentskými voľbami musel zrušiť všetky podujatia v rámci kampane a otázna je aj budúcnosť druhej debaty s Bidenom, ktorá je naplánovaná na 15. októbra. Sedemdesiatštyriročný prezident, ktorý opakovane zľahčoval obavy, že by mohol ochorieť na COVID-19, pritom pre svoj vek a aj to, že je z klinického hľadiska obézny, čelí vyššiemu riziku komplikácií spôsobených vírusom.Novým koronavírusom sa v USA nakazilo viac ako sedem miliónov ľudí a vyžiadal si tam už viac ako 205-tisíc mŕtvych.