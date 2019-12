Donecká ľudová republika je pripravená na výmenu zadržiavaných

Prorusky ladení demonštranti sa po lane šplhajú na budovu sídla Rady bezpečnosti Ukrajiny (SBU) v Luhansku 6. apríla 2014. Demonštranti obsadili sídlo SBU, začali tam vybíjať okná. Pred vchodom do budovy odpálili dymovnice. Obsadeniu budovy predchádzala demonštrácia za oddelenie oblasti od zvyšku Ukrajiny. Demonštranti do budovy hádzali vajíčka a skandovali "Donbas, Donbas!". Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Doneck 10. decembra (TASR) - Vedenie samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) na východe Ukrajiny v utorok privítalo dohodu o výmene zadržiavaných osôb medzi Ukrajinou a republikami v Donbase, ktorá je jedným z výsledkom summitu tzv. normandskej štvorky v Paríži.Ombudsmanka DĽR pre ľudské práva Darja Morozovová v utorok pre Doneckú tlačovú agentúru (DAN) uviedla, že ukrajinská strana "nám v danej chvíli potvrdila 88 ľudí" na výmenu a "my sme ukrajinskej strane potvrdili 53 ľudí".Podľa Morozovovej je DĽR pripravená uskutočniť výmenu zadržaných osôb do konca tohto roku - ako bolo dohodnuté v Paríži. Dodala však, že "momentálne všetko závisí od ukrajinskej strany".Účastníci schôdzky v Paríži sa zhodli na nutnosti výmeny osôb zadržiavaných v Donbase, a to podľa kľúča "všetkých evidovaných za všetkých evidovaných". Výmena by sa mala uskutočniť do konca roku 2019.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že na výmenu zajatcov bol stanovený časový rámec do konca tohto roka, ale dohoda obsahuje aj konkrétny dátum. "" spresnil na tlačovej konferencii.Zelenskyj podľa agentúry TASS dodal, že Kyjev počíta s návratom 72 zajatcov zadržiavaných v DĽR a Luhanskej ľudovej republike (LĽR).Posledná veľká výmena vojnových zajatcov sa v Donbase konala v decembri 2017. Kyjev vtedy ľudovým republikám Doneckej a Luhanskej vydal 233 osôb, donbaské republiky vrátili Ukrajine 73 osôb.Výsledkom parížskeho stretnutia lídrov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka bola aj dohoda o zavedení plnohodnotného prímeria v Donbase do konca tohto roka a o ďalšom odsune síl z frontovej línie v lehote do konca marca budúceho roka.Podľa Zelenského summit v Paríži síce predznamenal pokrok pri riešení východoukrajinského konfliktu, ale Ukrajinci, ako hovorí, "majú právo neveriť slovám a sľubom". Len "ozajstné fakty potvrdia to, čo sa povedalo", upozornil s tým, že predošlé prímeria boli opakovane porušované. Ako však dodal, rokovania v Paríži boli vedené "veľmi serióznym tónom", uviedla agentúra DPA.Zelenskyj podľa tohto zdroja potvrdil, že zatiaľ sa nepodarilo dospieť k dohode, pokiaľ ide o otázku, či sa majú miestne voľby v Donbase konať pred tým alebo po tom, ako Ukrajina opätovne získa faktickú kontrolu nad svojimi hranicami s Ruskom. Vyjadril však nádej, že táto záležitosť sa bude riešiť na nasledujúcom summite normandskej štvorky, ktorý sa má konať o štyri mesiace.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Zelenskyj v Paríži rokoval s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.