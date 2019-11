Donecká republika schválila zákon o štátnych hraniciach

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Doneck 29. novembra (TASR) - Parlament samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) na Ukrajine v piatok oficiálne ustanovil svoje štátne hranice na základe administratívneho vyčlenenia tohto separatistického regiónu zo začiatku roka 2014. Oznámil to predseda ľudovej rady DĽR Vladimir Biďovka.vyhlásil Biďovka, ktorého citovali miestne médiá.zdôraznil Biďovka podľa tlačovej agentúry TASS.povedal Vitalij Kravec, predseda výboru pre bezpečnosť a obranu, ktorý inicioval návrh predmetného zákona.So zámerom ukončiť násilnosti na východnej Ukrajine začali ruskí, ukrajinskí, francúzski a nemeckí lídri tzv. minský rokovací proces, ktorý vyústil do schválenia balíka dohôd o mierovom riešení situácie v Donbase. Opatrenia rátajú s udelením špeciálneho štatútu pre Donbas a amnestiami pre tých, ktorí sa zúčastnili na tomto ozbrojenom konflikte.Hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny sa po trojročnej prestávke zídu na schôdzke tzv. normandskej štvorky v Paríži 9. decembra. Cieľom bude obnoviť proces, ktorý by mal vyústiť do trvalého mieru na východe Ukrajiny, kde proti sebe od roku 2014 bojujú proruskí separatisti a vládne sily. Konflikt si vyžiadal už viac ako 13.000 životov.