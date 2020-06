Dopad pandémie pocítia mnohé peňaženky, no oplatí sa teraz investovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2020 (Webnoviny.sk) -"Táto neštandardná situácia prebudila v ľuďoch istú zodpovednosť, ktorá môže mať v budúcnosti pozitívny efekt. Viac sa zamýšľame, ako si nasporiť a ako sa chrániť pred možnými výpadkami príjmu," hovorí expert na financie Patrik Kunzo.Ak by aj ekonomická kríza prišla, podľa neho to nemusí hneď znamenať trvalý stav. "Od roku 2000 sme tu mali až šesť prípadov vírusových ochorení, ktoré znamenali výraznejší zásah do ekonomického vývoja ako SARS alebo vírus ZIKA. V prípade COVID–19 nejde o dlhodobý vývoj na finančnom trhu, ale o neočakávanú udalosť v neštandardnej podobe," konštatuje.Pre tých, ktorí chcú investovať, môže byť súčasná situácia veľkou príležitosťou. "Práve sa nachádzame v období poklesu finančných trhov, čo umožňuje lacnejšie nakúpiť podielové a indexové fondy alebo akcie svetových firiem. Takáto príležitosť tu nebola dvanásť rokov od poslednej veľkej krízy v roku 2008," dodáva Patrik Kunzo.Podľa experta na financie si však treba zvážiť riziká. Ak si človek vyberie napríklad akciové fondy , musí počítať s tým, že jeho investícia bude neustále pracovať. V dlhopisových aktívach je o niečo pokojnejšia atmosféra, no za cenu nižšieho výnosu. Ak niekto uvažuje investovať väčšiu sumu peňazí, no nie je si istý, či trhy ešte výraznejšie poklesnú, môže svoj finančný balík rozdeliť na niekoľko platieb. Tým si spriemeruje cenu na určité obdobie."To všetko záleží od konkrétnych preferencií. Niekto radšej počíta s rizikami, iný má po skúsenostiach s investovaním menšie obavy. Druhým faktorom je dĺžka doby investovania. Pre investíciu na tri roky akciové fondy určite nie sú vhodným riešením. Ak však niekto premýšľa o sporení do dôchodku, prípadne na obdobie dlhšie ako 10 rokov, akciové a prípadne indexové fondy môžu byť vhodným nástrojom, ako získať vyšší výnos a našetriť si podstatne vyššiu sumu," vysvetľuje expert na financie a zároveň odporúča vyhnúť sa špekulatívnym investíciám, ktoré ponúkajú vysoké garantované zhodnotenia za rok. Podobne je to aj s rizikovými korporátnymi dlhopismi či s nákupom rôznych drahých kovov vo fyzickej podobe, ktoré sú málo likvidné v prípade, ak človek potrebuje rýchlo peniaze.Dlhodobo sa oplatí investovať aj do amerických spoločností s veľkou kapitalizáciou, ktoré majú priemerný výnos od roku 1975 nad úrovňou 10%. Treba sa však pripraviť na to, že tieto fondy neustále pracujú a v prípade, že ide o konzervatívneho sporiteľa, si túto investíciu treba dobré zvážiť.Informačný servis