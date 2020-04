Dopady koronavírusu zasiahli takmer všetkých živnostníkov a drobných podnikateľov

Zákazníci rušia zákazky

Svoju činnosť nevykonávajú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Dopady koronavírusu pocítilo 93 % živnostníkov a drobných podnikateľov. Z toho 36 % prerušilo činnosť a 57 % má vážny problém s dopytom po svojich službách či produktoch. Vyplýva to z prieskumu platformy Wilio.sk v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom Výsledky ukazujú, že vyše 54 % z opýtaných prichádza o prácu preto, že zákazníci rušia zákazky vzhľadom na obmedzenie styku osôb. Dvadsaťpäť percent opýtaných muselo prerušiť činnosť vzhľadom na aktuálne platné nariadenia a takmer 11,5 % tak urobilo dobrovoľne. Iba 9,2 % opýtaných uvádza menšie dopady na ich podnikanie.Okrem tých, ktorí prerušili činnosť, až 57 % poskytovateľov služieb má vážny problém s klesajúcim dopytom po ich tovaroch či službách. Pätnásť percent hovorí, že ich služby sú žiadané približne rovnako. Iba približne 4,4 % hovoria, že sú ich služby žiadané viac, ako pred začiatkom obmedzení.Z opatrení na záchranu ich podnikania uviedli opýtaní ako najviac potrebné dotácie na prevádzkové náklady, ktoré musia platiť aj keď nemajú príjem. Tie potrebuje až 55 % opýtaných.Ako ďalšie uviedli odloženie splátok sociálnych a zdravotných odvodov s podielom 57,7 % a odloženie splátok na existujúcich pôžičkách a úveroch 45,5 %.Šesťdesiatpäť percent účastníkov prieskumu v súčasnosti nevykonáva svoju činnosť, hoci im štát zatvorenie priamo nenariadil."Títo trpia významnou stratou príjmov, pretože zákazníci kvôli strachu z vystavenia sa koronavírusu alebo z obáv zo zníženia svojich budúcich príjmov stratili záujem o ich služby a tovary," hovorí prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik.Prieskum, ku ktorému platforma Wilio.sk prizvala aj Slovenský živnostenský zväz, sa uskutočnil od 24. marca do 2. apríla formou online dotazníka, pričom prieskumu sa zúčastnilo 924 živnostníkov a drobných podnikateľov.