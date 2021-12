Dopady pandémie na svoje financie pociťujú výrazne aj Slováci, najviac si pohoršila mladšia generácia

Horšie je na tom východná Európa

Najviac bola zasiahnutá mladšia generácia

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje financie a počítajú s tým, že budú potrebovať minimálne ďalších 12 mesiacov na zotavenie sa. Vyplýva to z prieskumu European Consumer Payment Report 2021, ktorý sa uskutočnil v 24 európskych krajinách. Európania sa obávajú vplyvu rastúcej inflácie na osobné financie a dlhy.Pandémia však jednoznačne zvýšila finančné povedomie spotrebiteľov. Ľudia podnikajú kroky na zlepšenie svojej finančnej gramotnosti a pružnosti."Pandémia vytvorila finančne polarizovanejšiu Európu. Výsledky jednoznačne ukazujú, že jednotlivé krajiny a demografické skupiny boli zasiahnuté nerovnomerne. Napríklad domácnosti s nízkymi príjmami a krajiny závislé od cestovného ruchu a pohostinstva zaznamenali pokles príjmov," uviedol Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia, ktorá sa zaoberá správou a inkasom pohľadávok.V európskom priemere takmer štyria z desiatich respondentov tvrdia, že sú na tom dnes horšie, ako boli pred začiatkom krízy na začiatku roka 2020.Podľa regiónov sa toto číslo zvyšuje na 44 percent vo východnej Európe, kam patrí aj Slovensko a 43 percent v južnej Európe, zatiaľ čo v severnej Európe je to len 31 percent. Päť z desiatich Slovákov potvrdilo, že aktuálne majú horšiu finančnú pohodu ako pred pandémiou.V rozdelení podľa príjmu takmer polovica nízkopríjmových domácností uvádza, že sú na tom dnes horšie, v porovnaní s 32 percentami vysokopríjmových domácností. Na Slovensku je ten rozdiel ešte výraznejší a to 55 percent ku 29 percentám.Okrem toho sa zdá, že mladšia generácia bola zasiahnutá viac ako staršie skupiny. Štyria z desiatich respondentov generácie Z vo veku od 18 do 21 rokov tvrdia, že sú na tom horšie ako pred pandémiou, v porovnaní napríklad s 30 percentami respondentov z generácie Baby Boomers (55 - 64 rokov).Naopak, z pohľadu veku boli najviac zasiahnutí Slováci v strednom veku (45 - 54 percent) a to takmer 52 percent potvrdilo, že sa im pre pandémiu finančne pohoršilo.Na prieskume European Consumer Payment Report 2021 sa v tomto roku zúčastnilo 24 012 spotrebiteľov. Zber dát sa uskutočnil v období 27. júla do 24. augusta tohto roka. Spoločnosť Intrum vydáva European Consumer Payment Report každoročne už od roku 2013.