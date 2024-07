Doprajte si autentický zážitok pre celú rodinu. Stredoveké stany opäť na novom mieste!

12.7.2024 (SITA.sk) - Rodinný výlet na obľúbené celodenné podujatie alebo stredoveký zážitok na 2 dni a 1 noc? Je len na vás, čomu dáte prednosť. Zažiť môžete aj oboje naraz!Obľúbené rodinné podujatie HRONSEKANIE (13.7.) , ktoré sa každoročne koná v obci Hronsek pri Banskej Bystrici, prichádza v novom šate. Tentokrát vás prenesieme do obdobia renesancie, doby osvietencov, mysliteľov i veľkých umelcov.Čaká na Vás bohatý program, ktorý zahŕňa kráľovské renesančné tance, dobový tábor a detské atrakcie. Rovnako budete môcť zažiť francúzsky šerm, pasovanie detí za mušketierov či strašidelnú nočnú prehliadku."Novinkou je tiež možnosť využiť kyvadlovú dopravu turistickým vláčik NEUSOHL EXPRESS z Banskej Bystrice (Námestie SNP) priamo pred brány záhrady Soosovsko-Géczyovského kaštieľa. Vláčik bude premávať v čase o 11.00 a 16.00 hod. Zvýhodnená cena jazdy je 1€/osobu,” vysvetľuje Anna Taranová, manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.Pre ešte väčší zážitok využite príležitosť zažiť prebudenie sa do rána v stredovekých stanoch priamo v záhrade kaštieľa (12.7.-13.7.) ! Zažijete nielen autentický nocľah v stredovekých stanoch, ale aj stredovekú zábavu či šermiarsky výcvik."V štartovacej sezóne v roku 2022 boli stredoveké stany k dispozícii pri Vodnom hrade v obci Hronsek a počas podujatia Kráľovská svadba na Pustom hrade. O rok neskôr mali návštevníci možnosť stráviť zážitkovú noc priamo v blízkosti vinohradov obci Sebechleby - Stará hora, kde bol program postavený na téme vína a vinohradníctva. Keďže v minulosti bol o pobyt v stanoch veľký záujem, rozhodli sme sa ich tento rok ponechať v čarovnej kaštieľskej záhrade, neďaleko pamiatky svetového dedičstva UNESCO, ešte týždeň po podujatí Hronsekanie, a to do 21. júla , " hovorí Jíři Pěč, výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovenko.Užite si netradičnú dovolenku pod hviezdami v priestranných stredovekých stanoch. Vďaka nevšednému zážitku sa môžete preniesť o pár storočí vzad, jesť budete starobylým príborom a piť z vikingského rohu! Rovnako si vyskúšate, ako dobre by ste dokázali uloviť divú zver, naučíte sa ako zapáliť oheň kresadlom a zaručene zažijete kopec zábavy.Pre viac informácii a nákup zážitku klikajte na stredovekestany.sk Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.Informačný servis