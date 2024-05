31.5.2024 (SITA.sk) - Vedeli ste, že tento rok oslávime jubilejný stý Medzinárodný deň detí? Myšlienka tohto sviatku vznikla pôvodne v Ženeve ešte v roku 1925. V rovnakom roku sa Deň detí oslavoval po prvýkrát aj v USA. Na Slovensku ho oslavujeme od roku 1952 a každoročne pripadá na 1. jún.Doprajte svojim deťom zdravú oslavu ich dňa. Lidl sa dlhodobo zasadzuje za stratégiu spoločenskej zodpovednosti a podpory zdravého stravovania. Veľký dôraz kladie hlavne na zodpovedné a zdravé stravovanie detí. Stravovacie návyky do veľkej miery ovplyvňujú zdravie ľudí, pričom sa vytvárajú už v detstve.Ako maloobchod s potravinami dokáže veľa pozitívne ovplyvniť. Diskont preto podporuje svojich zákazníkov v tom, aby žili zdravo a viedli k tomu aj svoje deti. To platí aj v kontexte osláv Medzinárodného dňa detí. V sobotu 1. júna dostanú všetky deti, ktoré navštívia predajne Lidl, milú pozornosť.„Zdravie našich zákazníkov, aj tých najmenších, je pre nás prvoradé. Preto sme sa rozhodli spríjemniť deťom ich sviatočný deň dávkou vitamínov. V sobotu 1. júna počas celej otváracej doby v predajniach po celom Slovensku dostanú všetky deti jabĺčko,“ hovorí Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika. Obchodný reťazec tak aj pri sviatku ako je Deň detí podporuje zdravie a napĺňa svoj záväzok podpory vedomej výživy, s tým spojenú nákupnú politiku a propagáciu zdravej a vyváženej stravy pre deti.S podporou uvedomelého stravovania Lidl začal ešte v roku 2018, kedy si stanovil cieľ znížiť množstvo pridaného cukru a soli vo výrobkoch vlastných značiek v priemere o pätinu. Prioritne sa pritom zameriava na produkty, ktoré konzumujú deti. Od minulého roka reťazec nastavil aj nové štandardy marketingovej komuinkácie výrobkov pre deti.„Snažíme sa dávať do popredia viac čerstvých produktov, mäso z welfare chovov, BIO sortiment, vegetariánske či vegánske produkty. Prijali sme záväzok čo sa týka komunikácie produktov pre deti, rozširujeme ponuku produktov bez éčok a konzervantov a na obaloch výrobkov sa postupne objavuje označenie výživovej hodnoty výrobkov tzv. Nutriscore. Takisto sa v propagačných materiáloch viac nebudú objavovať deti s nezdravými produktami. Ide teda naozaj o celistvý a dlhodobý prístup,“ doplnil Tomáš Bezák.Všetky záväzky diskontu zákazníci nájdu na webovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk Bližšie informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete aj na stránkach www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://sk.linkedin.com/company/lidl-slovenska-republika