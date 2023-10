Doprajte svojmu šatníku nový rozmer vďaka nákupnému víkendu plnému zliav

Dajte nákupom nový rozmer vďaka obľúbeným zľavovým kupónom

Ešte nie ste členom vernostného programu?

19.10.2023 (SITA.sk) -Je tu jeseň a s ňou aj potreba doplniť do šatníka nové, svieže kúsky čo znamená, že prišiel čas na Jesenné nákupy v Auparku! Obľúbený nákupný víkend už druhýkrát počas tohto roka získava nový nádych vďaka spolupráci s magazínom TopFashion. Tešiť sa môžete nielen na výhodné ponuky v predajniach, ale aj na možnosť vychutnať si chvíľu pre seba."Návštevníci Auparku počas nákupného víkendu určite ocenia možnosť širokého výberu výhodných ponúk od rozmanitých značiek, ako aj VIP kupónovú knižku pre členov vernostného programu s extra ponukami," hovorí"Okrem zliav môžu návštevníci využiť možnosť nahliadnutia do módy budúcnosti vďaka kójam, ktoré v spojení s magic mirros pôsobia ako virtuálne kabínky. V nich si návštevníci môžu vyskúšať jedinečnú Aupark virtuálnu kolekciu, vytvorenú návrhárkou Katarínou Mydliarovou," dodáva. Inštaláciu s virtuálnymi kabínkami môžu návštevníci obchodného centra nájsť až do 8. novembra v priestoroch centrálnej zóny.Aj tohtoročné Jesenné nákupy budú mimoriadne bohaté, čo sa výhodných nákupov a cien týka. Októbrový shopping maratón prináša skutočne širokú ponuku zliav. Dvere do sveta výhodných nákupov otvárajú online zľavové kupóny, ktoré si môžete pohodlne prezrieť a stiahnuť na stránke auparknakupy.sk . Obľúbené zľavy si môžete ukladať vo vlastnej záložke priamo na stránke, vrátiť sa k nim neskôr alebo si ich stiahnuť do mobilného telefónu. Potešíme vás zvýhodnenými ponukami od značiek ako BEPON, CCC, DOUGLAS, LIUJO, STEVE MADDEN či Yves Rocher. Novinkou tohto jesenných nákupov je aj návrat ku kupónovej knižke v printovej verzii. VIP kupónovú knižku, ktorá obsahuje 20 VIP zliav, pre členov Vernostného programu, teraz nájdete ako prílohu k magazínu TopFashion.Členovia vernostného programu majú možnosť využívať rôzne benefity celoročne. Aupark si ale ako poďakovanie pre členov programu počas Jesenných nákupov pripravil dve špeciálne zóny. Vo VIP Lounge, sa môžu návštevníci tešiť na darček od Auparku a pohár prosecca na osvieženie k tomu. Skvelým bonusom je aj Beauty Lounge, kde môžu využiť make-up poradenstvo, či dokonca sa nechať na mieste nalíčiť make-up umelcom.Preto neváhajte a založte si svoje online konto aj vy. Vernostný program si môžete stiahnuť aj pohodlne do telefónu vo forme aplikácie Aupark dostupnej pre operačné systémy iOS aj Android.Navštívte Aupark Bratislava počas Jesenných nákupov od 19. do 22. októbra a doprajte Vášmu šatníku nový rozmer. Čaká vás skutočne jedinečný zážitok.Informačný servis