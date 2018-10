Doprava a pôdohospodárstvo boli témy workshopu hnutia Sme rodina

Na snímke predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Michalovce 6. októbra (TASR) – Hnutie Sme rodina v sobotu na regionálnej odbornej konferencii v Michalovciach predstavilo reformu dopravnej infraštruktúry a výstavby v regióne Zemplína. Účastníci sa zaoberali i oblasťou stabilizácie poľnohospodárskej výroby a koncepciou rastu produkcie potravín.Prioritou je podľa hnutia modernizácia ciest prvej triedy a výstavba malých obchvatov, ktorými by sa vyčlenila nákladná doprava mimo centier miest.ozrejmil problematiku predseda hnutia Boris Kollár.Tímlíder pre dopravu a výstavbu hnutia Miloš Svrček načrtol problematiku týkajúcu sa elektrifikácie 34-kilometrového úseku z Bánoviec do Humenného, ktorú požadujú zemplínske samosprávy už desiatky rokov.uviedol Svrček.Na konferencii bola tiež prednesená vízia hnutia v oblasti stabilizácie poľnohospodárskej výroby a ich koncepcia rastu produkcie potravín. Z ekonomických opatrení, ktoré predstavili, je to bonifikácia investičných úverov, projekt zelenej nafty a vytvorenie štátneho fondu na prevenciu rizík a riešenie krízových situácii v poľnohospodárstve.dodal Kollár.