Dopravcovia budú môcť v roku 2019 súťažiť o tri vlakové trate na SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) - V budúcom roku budú môcť dopravcovia súťažiť o prevádzku vlakov na troch dotovaných železničných tratiach na Slovensku. A to na trase zo Žiliny do Rajca, z Košíc do Moldavy nad Bodvou a z Bratislavy do Komárna.priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Štát si od takéhoto kroku sľubuje výhodnejšie podmienky, dostupnejšiu dopravu, a najmä kvalitnejšie služby pre cestujúcich.avizoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Všetky trate, o ktoré sa bude v roku 2019 súťažiť, patria podľa rezortu z hľadiska každodenného cestovania k vysoko vyťaženým.doplnila Ducká.Kým nie sú výsledky liberalizačného procesu známe, štát nateraz podľa jej slov využije možnosti európskej legislatívy a na zostávajúce trate si objedná verejnú osobnú dopravu priamym zadaním.dodala Ducká.