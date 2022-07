Dopravná nehoda si vyžiadala život chodca, ležal rovno na ceste a vodič už zrážke nedokázal zabrániť (foto)

Zrážke už nedokázal zabrániť

Ďalšie informácie prinesie až pitva

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Pri stredajšej vážnej dopravnej nehode v katastri obce Bežovce v sobraneckom okrese prišiel o život chodec, ktorý ležal na ceste.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová, podľa doterajších zistení 30-ročný vodič z okresu Sobrance viedol osobné motorové vozidlo zn. Renault v smere od obce Jenkovce na obec Bežovce, pričom asi 500 metrov pred obcou Bežovce narazil do 44-ročného chodca zo sobraneckého okresu, ktorý ležal na ceste v jazdnom pruhu vodiča.Vodič sa snažil ležiacemu chodcovi vyhnúť, intenzívne brzdil, stiahol riadenie k stredovej deliacej čiare, no zrážke už zabrániť nedokázal. Po zrážke vodič ihneď zastavil vozidlo a poskytol chodcovi prvú pomoc. Žiaľ, chodec pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý chodec, bude zisťované pri nariadenej pitve. Policajti udalosť na mieste dôkladne zadokumentovali a v tejto súvislosti bolo začali stíhanie pre trestný čin usmrtenia.Do trestného konania boli pribratí znalci zdravotníctva a farmácie, a z odboru cestná doprava. Bližšie okolnosti, za akých k tejto tragickej dopravnej nehode došlo a čo bolo jej presnou príčinou, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania michalovských dopravných policajtov.