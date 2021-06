Dopravná nehoda v Dvoriankach si vyžiadala štyri zranené osoby, vodič nedal prednosť na hlavnej ceste (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pri dopravnej nehode v obci Dvorianky v okrese Trebišov sa vo štvrtok večer zranili štyri osoby. Dve osoby utrpeli zranenia s dobou liečenia do sedem dní a dve osoby s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní. Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia.Vo štvrtok viedol 50-ročný muž z okresu Vranov nad Topľou motorové vozidlo značky Škoda Felícia po vedľajšej ceste v obci Dvorianky v okrese Trebišov, pričom pri vjazde do križovatky nerešpektoval dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde a vošiel do jazdnej dráhy po hlavnej ceste jazdiacemu motorovému vozidlu značky Audi A3, ktoré viedol 27-ročný muž z okresu Trebišov.Po zrážke motorové vozidlo Škoda Felícia otočilo a odrazilo do motorového vozidla Škoda Scala, ktoré stálo na náprotivnej strane križovatky a ktorého 34-ročná vodička dávala prednosť v jazde motorovému vozidlu Audi.Bezprostredne po dopravnej nehode boli vodiči motorových vozidiel podrobení dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda je v štádiu skráteného vyšetrovania.