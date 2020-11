Dopravní asistenti v Tatrách majú za sebou prvý polrok „dobrovoľníčenia“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2020 (Webnoviny.sk) - Od spustenia projektu dopravných asistentov (DOPAS) v podtatranských vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ubehlo takmer osem mesiacov. Spoľahnúť sa na pomoc a podporu dvadsaťjeden DOPAS môžeme na linke Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa.Od februára do septembra 2020, aj napriek výzvam, ktoré so sebou priniesla pandémia, sa podarilo DOPAS poskytnúť pomoc alebo informácie o železničnej, či inej doprave, už viac ako 2574 klientom. Spoločne tak strávili 408 hodín realizovaním osvetových aktivít. Viac ako 30 % z klientely tvoria deti, a práve práca s deťmi má najvyšší potenciál zlepšiť povedomie o kultúre cestovania, či zmeniť pohľad na vnímanie dopravy z dlhodobého hľadiska. DOPAS tiež absolvovali v rámci prípravy prvých 89 hodín vzdelávania.Nepredvídateľnou prestávkou v činnosti DOPAS boli jarné pandemické obmedzenia a preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré trvali od marca až do júna. Napriek neočakávaným okolnostiam DOPAS pokračovali v prospešných aktivitách a pomáhali v rámci svojich bydlísk so šírením overených informácií o COVID-19, o prevenčných opatreniach, nariadeniach a v mnohých prípadoch pomáhali dobrovoľne v miestnych komunitách a v obci. DOPAS rozdali cez 2 000 rúšok tým, čo ich najviac potrebovali, distribuovali dezinfekciu a ochranné pomôcky. Vďaka DOPAS sme mohli distribuovať v apríli humanitárnu pomoc aj v Podhoranoch – 1 800 l pitnej vody do 120 rodín, ktoré k nej nemajú prístup.DOPAS pôsobia rovnako vo vlakových súpravách ZSSK. Spolupráca s vlakvedúcim, komunikácia s cestujúcimi, pomoci pri porozumení a dodržiavaní prepravného poriadku je len malá časť vykonávaných úloh. Neoceniteľná je pomoc cestujúcim, najmä seniorom alebo rodičom s kočíkom.hodnotí svoje pôsobenie v projekte DOPAS Nikola Horváthová.dodala.Počas turistickej sezóny DOPAS pomáhali zorientovať sa aj turistom. Spoločne za celé obdobie pôsobili vo vlaku viac ako 435 hodín.Po projektovom reštarte od 1. júna DOPAS vykonali množstvo aktivít vo vlakoch ZSSK i mimo nich a obnovili osvetové aktivity. V rámci spolupráce využili školy, škôlky, či komunitné centrá ich pomoc pri organizácii aktivít o doprave a zabezpečení výletov s deťmi. Zábavné voľnočasové aktivity privítali najmä deti, ktoré sú najpočetnejšou skupinou, s ktorou DOPAS pracuje.DOPAS poskytujú klientom informácie o prepravnom poriadku, bezplatnom cestovaní i všeobecných informáciách o železnici. V neposlednom rade sú účinnou pomocou pri šírení informácií o infekčných chorobách, potrebe dodržiavať preventívne opatrenia, či zorientovať sa v aktuálnych nariadeniach. Spoločne vykonali DOPAS za posledné štyri mesiace, od júna do septembra, 295 osvetových aktivít v rozsahu 296 hodín a poskytli informácie 1 886 klientom, vo vlaku pôsobili 355 hodín.Alexandra Horváthová, koordinátorka DOPAS, hodnotí projekt ako jedinečnýDodala, žeInformačný servis