Dopravný podnik zvolal kvôli električkám v Karlovej Vsi krízovú poradu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) zvolal počas tohto týždňa krízovú poradu pre situáciu s električkovou dopravou v bratislavskej Karlovej Vsi. V poslednom období totiž došlo niekoľkokrát k náhlemu prerušeniu dopravy do tejto mestskej časti, keď sa na dočasnom obratisku vykoľajila električka či strhlo trolejové vedenie a vozidlá zostali bez prúdu.DPB priznáva, že tieto chyby boli zapríčinené ľudským faktorom, keď si vodiči nevšimli značku a prešli za prejazdný úsek.uviedol na sociálnej sieti dopravca.Zároveň oznámil, že našli efektívne a finančne nenáročné riešenie, ako by sa dalo situáciám zabrániť.vysvetlil DPB. Po ukončení výluky do Karlovej Vsi bude podľa podniku jednoduché dočasné ukončenie trate odstrániť.