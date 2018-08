Dopravu v Nižnej presmeruje stavbárska firma na provizórny most

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. augusta (TASR) – Spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s., ktorá rekonštruuje most v Nižnej (okres Tvrdošín), presmeruje v piatok (24.8.) premávku na obchádzkovú trasu cez dočasný most. Pôvodný most uzatvoria a začnú sa práce, súvisiace s odstránením jeho havarijného stavu. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Tomáš Halán.Doplnil, že VÁHOSTAV-SK v spolupráci s partnerom, firmou Combin, už niekoľko týždňov realizuje rekonštrukciu mosta v Nižnej, ktorý je súčasťou cestného spojenia s Poľskom.povedal generálny riaditeľ spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., Marián Moravčík.Podľa schváleného plánu mala byť dočasná obchádzková trasa sprístupnená až na začiatku októbra.vysvetlil Halán.Cena zákazky je 1,78 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.uviedol hovorca spoločnosti." dodal generálny riaditeľ spoločnosti VÁHOSTAV-SK.