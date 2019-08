Dopyt po ľuďoch v školstve sa opäť zvýšil, záujem uchádzačov klesá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) – Dopyt po nových ľuďoch v školstve sa pred začiatkom nového školského roka 2019/2020 opäť zvýšil. Analýza portálu Edujobs.sk to potvrdila, záujemcov o túto prácu však klesá. TASR o tom informovala Nikola Richterová z Profesie.sk.Od 1. januára do 25. augusta uverejnili školy na portáli Edujobs.sk, ktorý sa špecializuje na voľné pracovné miesta v školstve, viac ako 3400 pracovných ponúk. "uviedla Richterová.Školy hľadali v tomto roku najčastejšie nových zamestnancov na pozície pedagógov na základnej a strednej škole. Väčšina ponúk - približne 56 percent - bola v Bratislavskom kraji. "poznamenala Richterová.Údaje portálu poukazujú na stále sa prehlbujúci problém slovenského školstva. Záujem ľudí o prácu v tomto odvetví totiž každý rok klesá. "uviedla Richterová. Na jeden inzerát práce učiteľa zareaguje 6,4 uchádzača.Údaje tiež potvrdzujú, že v tomto roku reagujú ľudia častejšie na nepedagogické pozície v školstve ako tie, ktoré by súviseli s učením. Najväčší záujem je o prácu školského informátora, hospodára či sekretárky riaditeľa.Nezáujem uchádzačov môže podľa Richterovej súvisieť aj s platmi v školstve. Tie sú v porovnaní so mzdami v iných odvetviach podpriemerné. Ukazuje sa, že najväčší problém je v hlavnom meste.dodala Richterová.