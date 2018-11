Dopyt po nových iPhonoch je asi slabší, než firma čakala

Ilustračná snímka. Foto: Facebook iPhone X Foto: Facebook iPhone X

New York 19. novembra (TASR) - Množia sa signály, že nové modely iPhonov sú menej populárne, než Apple očakával. Koncern minulý týždeň znížil produkčné objednávky týkajúce sa modelov XS a XS Max rovnako ako o niečo lacnejšieho modelu XR, uviedol v pondelok americký denník Wall Street Journal (WSJ). Už pred dvomi týždňami informoval o znížení objednávok na iPhone XR japonský hospodársky denník Nikkei.Podobné informácie od dodávateľov sa už objavovali aj v minulosti a oficiálne čísla Apple o predaji ich neskôr vyvrátili. Apple síce nezverejňuje údaje o predaji jednotlivých modelov, ale vývoj priemernej ceny iPhonov signalizoval väčšinou dopyt po drahších nových modeloch. Od tohtoročnej vianočnej sezóny to však bude iné. Apple už nebude zverejňovať údaje o predaji, ale len o tržbách. To znamená, že trh bude odkázaný na odhady expertov.Apple sklamal analytikov už pri poslednom zverejnení hospodárskych výsledkov svojou prognózou vývoja tržieb v prebiehajúcom vianočnom štvrťroku.Apple koncom októbra u viacerých dodávateľov približne o tretinu znížil objednávky na výrobu modelu iPhone XR z pôvodne približne 70 miliónov prístrojov do februára 2019, uviedol WSJ. Koncern minulý týždeň informoval dodávateľov o ďalšom znížení objednávok. Apple už v minulosti upozorňoval pri takýchto správach, že dodávateľský reťazec je veľmi obsiahly, a preto nemožno robiť ďalekosiahle závery na základe informácií od jednotlivých dodávateľov.