Dopyt po zasnežovacích systémoch v Rakúsku neustále rastie

Ilustračná snímka Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 17. novembra (TASR) - Hoci v niektorých rakúskych oblastiach nasnežilo viac, než sa očakávalo, zasnežovacie systémy sú stále žiadané. Na rozširovanie a náhradu týchto strojov sa v tomto roku investuje odhadom 56 miliónov eur, čo je o 5 % viac než v roku 2018. Vyplýva to z aktuálnej analýzy rakúskeho sektorového portálu Branchenradar.com.Už vlani sa investície do zasnežovacích systémov medziročne zvýšili o 2,9 %. Okrem samotných zasnežovacích strojov budú musieť prevádzkovatelia investovať daj o potrebnej infraštruktúry, napríklad vedení či uskladňovacích nádrží. Branža počíta s výrazným rastom investícií aj na budúci rok a výrobcovia zasnežovacích systémov môžu do roka 2021 zarobiť viac ako 64 miliónov eur.Najväčší medziročný nárast dopytu v tomto roku zaznamenali výrobcovia z Tirolska, a to takmer o 9 %. Nasledujú Salzbursko s nárastom o 7 % a Horné Rakúsko o 5 %. V Štajersku sa tento rok investuje o 4 % viac než vlani a vo Vorarlbersku o 3 %. V Korutánsku a Dolnom Rakúsku zostáva objem investícií stabilný.