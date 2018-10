DORAZIL K PEVNINE: Hurikán Michael zasiahol Floridu mohutným vetrom

Je to jedna z najsilnejších búrok, aké kedy zasiahli územie Spojených štátov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na satelitnej snímke NASA je pohľad na hurikán Michael z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) 10. októbra 2018. Tropická cyklóna Michael, ktorá smeruje na americký štát Florida, zosilnela na extrémne nebezpečný hurikán štvrtej kategórie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Panama City 10. októbra (TASR) - Hurikán štvrtej kategórie Michael udrel v stredu na severozápadnú časť štátu Florida, informovala agentúra AP.Je to jedna z najsilnejších búrok, aké kedy zasiahli územie Spojených štátov. Sprievodný vietor dosiahol rýchlosť až 250 kilometrov za hodinu.Michael postupujúci z Mexického zálivu dorazil na pevninu neďaleko mesta Mexico Beach v severozápadnej časti Floridy. Priniesol so sebou dážď a silný vietor a na mori vyvolal vlnobitie. Dážď zaplavil ulice a vietor ohýbal stromy a ničil budovy. Údajne sa dali počuť aj výbuchy transformačných staníc, ktoré hurikán zasiahol.Riaditeľ Národného strediska pre hurikány Ken Graham v stredu varoval, že Michael môže v oblasti Panhandle na Floride spôsobiť rozsiahle škody. Zhruba 375.000 ľudí na pobreží Mexického zálivu vyzvali na evakuáciu.Meteorológovia predpovedajú zrážky do výšky 30 centimetrov a vlny na pobreží môžu dosiahnuť výšku až 4 metre.Podľa meteorológov si Michael udrží silu hurikánu aj vo štvrtok, keď bude postupovať k štátu Georgia. Má zasiahnuť aj Severnú a Južnú Karolínu, ktoré sa stále spamätávajú zo zásahu hurikánom Florence v polovici septembra.