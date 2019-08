Dorian zosilnel na nebezpečný hurikán 3. kategórie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 30. augusta (TASR) - Hurikán Dorian, ktorý by mal začiatkom budúceho týždňa doraziť k pobrežiu amerického štátu Florida, zosilnel a preradili ho do 3. z piatich kategórií. Informovala o tom agentúra AFP.Z Doriana sa stals maximálnou rýchlosťou vetra až 185 kilometrov za hodinu, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.Meteorológovia predpokladajú, že hurikán, ktorý by mal na pevninu udrieť v pondelok alebo v utorok, ešte naberie na sile.Floridský guvernér Ron DeSantis vyhlásil stav ohrozenia a k podobnému kroku pristúpila aj susedná Georgia.